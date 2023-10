Conte, ritorno e sorpresa in Serie A: “Ecco cosa vuole”

Conte tra Napoli e Roma, sorpresa e annuncio dell’ex Juventus: “La sua intenzione è tornare in Italia”.

Due settimane dopo la trasferta di Cagliari, la Roma è finalmente pronta a tuffarsi nuovamente in un campionato che ha fin qui evidenziato non pochi limiti e difficoltà per gli uomini di Mourinho, distintisi altresì per una buona risposta nel trittico di impegni successivo alla grande e tonfante debacle di Genova. Dopo il poker ottenuto contro gli uomini di Gilardino, Dybala e colleghi hanno trovato due vittorie in Serie A e il secondo trionfo in Europa League, consapevoli adesso, però, di dover continuare a lottare e correre per recuperare il tanto terreno perduto in questo primo spezzone stagionale.

Come si ricorderà, intanto, prima che sul movimento calcistico italiano tutto si abbattesse l’eco dei presunti numerosi coinvolgimenti di giocatori nella vicenda scommesse, una delle vicende più chiacchierate aveva riguardato la posizione di Antonio Conte, finito nel mirino del Napoli di De Laurentiis che, a pochi mesi di distanza dalla vittoria schiacciante in campionato, ha palesato limiti e caratteristiche ben lungi da quelle sciorinate lo scorso anno con Spalletti.

Ritorno e sorpresa Conte in Serie A, l’ex Juventus non ha dubbi: l’annuncio su Roma e Napoli

Proprio in una fase di poco successiva al presunto addio di Mourinho ad interim, dunque, il possibile ritorno di Conte in Serie A aveva aizzato non poco la piazza campana, andando altresì a spegnere gli entusiasmi di tifosi di altre squadre che, consapevoli di possibili novità sulle proprie panchine, vedevano nel leccese il nome ideale per ripartire. Difficile tirare fuori da tali ingerenze la stessa Roma, nella trascorsa parentesi societaria avvicinatasi all’ex Juventus e attualmente consapevole della vicina scadenza contrattuale dello Special One.

Le dichiarazioni spese da Conte durante la trasmissione Belve, intanto, avevano in parte riacceso il sentimento di speranza per i tifosi di Napoli e Roma, presentate dal tecnico come piazze stimolanti per un passionale come lui. Proprio su un possibile ritorno in Serie A, l’ex giocatore della Juventus, Angelo Di Livio, si è espresso in queste ore ai microfoni di Tv Play. Questo il suo commento a riguardo.

“Antonio Conte è fatto così, ama il tifoso passionale. Ha mandato dei segnali a due piazze importanti anche se secondo me ha nel cassetto qualche sorpresa. Ha anche detto di rimpiangere l’addio alla Juve. Sono stato a cena con lui tre giorni fa. La sua intenzione è quella di tornare in Italia”.