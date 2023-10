Europa League, UFFICIALE: la partita è stata rinviata

Europa League, annuncio ufficiale dell’ultima ora: la partita tra le due squadre sarà rinviata, ecco tutto ciò che c’è da sapere al riguardo

Una sosta tutt’altro che tranquilla per calciatori e tifosi, grazie all’inchiesta per il calcio scommesse portata avanti da Fabrizio Corona, colui che per primo ha cominciato a parlare di questo argomento. Tantissimi i giocatori coinvolti, i primi nomi usciti sono stati quelli di Fagioli, Tonali e Zaniolo, con il primo che ha deciso addirittura di auto denunciarsi.

A seguito delle notizie diffuse da Corona le forze dell’ordine si sono recate nel ritiro della nazionale per un colloquio con i due atleti, a seguito del quale sia Zaniolo che Tonali hanno abbandonato il ritiro della nazionale, alimentando ancora di più le voci circa una loro colpevolezza, mentre l’ex re dei paparazzi d’Italia ha annunciato che sono tantissimi i nomi coinvolti, ovvero circa la metà degli esponenti della Serie A.

Non c’è tempo però per perdersi in chiacchiere, il campionato è pronto a ricominciare, e la Roma ha bisogno di vittorie per cercare di rimanere in scia per il quarto posto, mentre per quanto riguarda l’Europa League arriva l’ufficialità: la partita è stata rinviata, ecco il motivo.

Europa League, è ufficiale: partita rinviata

Il conflitto tra Israele e Palestina comincia ad avere le prime conseguenze anche nel mondo del calcio. I due paesi continuano senza tregua a farsi la guerra, e come spesso accade a rimetterci sono i civili, dopo che Israele ha bombardato un ospedale con centinaia di civili. La situazione ha portato la Uefa a prendere una decisione al riguardo, ecco l’annuncio ufficiale rilasciato sui loro canali ufficiali:

Dopo un’approfondita valutazione dell’attuale situazione di sicurezza e protezione nell’intero territorio di Israele, il Comitato Esecutivo UEFA ha deciso che nessuna partita delle competizioni UEFA sarà giocata in Israele fino a nuovo avviso.

Alla Federcalcio israeliana e ai suoi club Maccabi Haifa FC e Maccabi Tel-Aviv è stato chiesto di proporre sedi/stadi alternativi (che devono rispettare tutte le normative UEFA applicabili) al di fuori del territorio di Israele per le loro partite casalinghe da utilizzare per tutto il tempo questa decisione rimane in vigore. Per questo motivoMaccabi Tel Aviv-Zorya Luhansk (Gruppo B – giovedì 26 ottobre) è stata rinviata a sabato 25 novembre 2023.