Scommesse, UFFICIALE: la Roma alza la voce

Roma, nota ufficiale della società sul caso scommesse e il presunto coinvolgimento di Zalewski ed El Shaarawy.

La vicenda scommesse sta certamente rappresentando una delle più calde e importanti del recente passato di questo sport, attirando un’attenzione mediatica di importanza più che nobile, alla luce dei presunti coinvolti e della conduzione da parte di Fabrizio Corona di quella che definisce un’inchiesta giornalistica relativa ad una piaga che parrebbe riguardare trasversalmente il mondo del calcio italiano, sempre a sua detta.

Come noto, ad essere stati coinvolti dalle ricostruzioni di Corona figurano diversi noti nomi, a partire dal centrocampista della Juventus, Nicolò Fagioli, passando per gli ex Roma e Milan, rispettivamente Nicolò Zaniolo e Sandro Tonali, protagonisti anche della singolare visita a Coverciano da parte delle forze dell’ordine la scorsa settimana, nel pieno del ritiro preparatorio alla doppia sfida con Malta e Inghilterra.

Roma, nota UFFICIALE su Zalewski ed El-Shaarawy: “Fiducia totale”

Sempre stando alle parole di Corona, intanto, sarebbero diversi i coinvolti non ancora nominati e, dopo la sciorinata dei primi tre elementi, in questi ultimi giorni anche due profili del mondo Roma sarebbero stati da lui coinvolti.

Ci riferiamo, chiaramente, a Nicola Zalewski e Stephan El Shaarawy, circa i quali la Roma ha da poco diramato una nota ufficiale nella quale viene presentata la totale fiducia del club nei due confronti dei due tesserati e relativamente alla loro millantata estraneità ai fatti. A seguire il comunicato.