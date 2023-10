Addio Mourinho, rottura totale: si è offerto a Real Madrid e Juventus

Addio Roma, rottura totale con la società: si è offerta ad altre big del calcio italiano, come Juventus e Napoli. Non solo, anche il Real Madrid è tentato da questo colpo: ecco le ultimissime relative al suo futuro nella Capitale.

Nuovi aggiornamenti di calciomercato che riguardano la Roma. C’è aria d’addio, con la dirigenza pronta a salutarlo in anticipo rispetto alla regolare scadenza di contratto. Intanto, Juventus e Real Madrid già valutano il suo ingaggio. L’agente è a lavoro per trovare una destinazione consona al profilo del calciatore che ambisce a palcoscenici importanti.

Girano strane voci nella Capitale relative al futuro del big che è pronto a lasciare Roma già a gennaio. Valutazioni in corso da parte dell’agente che sta valutando la strada migliore per il suo assistito che ha aperto le porte all’addio immediato che potrebbe stravolgere i piani della dirigenza.

Calciomercato Roma: addio a gennaio, cosa sta succedendo

José Mourinho continua a far discutere. In ogni società in cui è andato, ha sempre creato delle divisioni all’interno dello spogliatoio. Questa volta i conflitti sono troppo ampi e potrebbero portare all’addio del calciatore.

Spinazzola vuole lasciare la Roma a causa di Mourinho. Rapporto ai minimi termini con lo Special One che è pronto a privarsi dell’esterno già nel corso della sessione invernale di gennaio 2024. L’opportunità di mercato è troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire, con il giocatore che si è ripreso dopo l’infortunio accusato nel corso degli Europei 2021. Ecco perché alcune big hanno già avuto dei colloqui con l’agente per prendere il giocatore che si è offerto a diversi top club.

A riportare la notizia è il portale spagnolo El Nacional che rivela le intenzioni dell’esterno ex Atalanta di lasciare i giallorossi per tentare una nuova esperienza. Il giocatore ha dato mandato al suo agente di avviare i contatti con altre società. La trattativa per la cessione può concretizzarsi già nel corso del calciomercato di gennaio 2024. Tra le squadre interessate a Spinazzola c’è la Juventus , club con cui ha giocato qualche tempo fa prima dello scambio con Luca Pellegrini, il Napoli, Borussia Dortmund, Tottenham e Newcastle. A sorpresa, alla lista delle pretendenti anche il Real Madrid. Carlo Ancelotti non si fida dei suoi terzini Fran García e Ferland Mendy, ha bisogno di un nuovo giocatore a sinistra: ecco perché il può romanista può essere il profilo giusto per rinforzare la rosa dei Blancos che potrebbero sfruttare questa situazione e prendere dalla Roma e portare al Real Madrid Spinazzola.