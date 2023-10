Calciomercato Roma: blitz dell’agente a Trigoria

Ultime di calciomercato: novità in arrivo per quanto riguarda la trattativa tra Tiago Pinto e il procuratore che quest’oggi è arrivato a Trigoria per il incontrare il general manager dei giallorossi.

Molto presto potrebbe arrivare la fumata bianca su questa affare di mercato. La sensazione è che le parti siano sempre più vicine ad un accordo, l’intenzione è chiudere l’operazione entro il 2023.

Blitz a Trigoria da parte dell’agente che attraverso i suoi social ha pubblicato una foto che conferma gli indizi di mercato. Le voci nella Capitale giravano da messi, adesso i giallorossi sono pronti a mettere tutto nero su bianco e a chiudere questo affare.

Calciomercato Roma: incontro a Trigoria, l’agente vuole chiudere

Secondo le ultime indiscrezioni, prosegue il faccia a faccia fra la Roma e l’entourage del giocatore che ha dato mandato al suo procuratore di trovare un accordo con il club giallorosso. La volontà del ragazzo è quella di proseguire la sua avventura alla Roma. Ecco perché le parti sono a lavoro per trovare un’intesa di massima, da ufficializzare entro il 2023.

Oggi a Trigoria è andato in scena l’incontro fra la Roma e l’agente di Bove Tavano per il rinnovo del classe 2002. Scoperto da Mourinho, che l’ha confermato in rosa anche per questa stagione, il giocatore ha trovato il suo spazio ed è per questo che vuole restare in giallorosso. Sono giorni decisivi per quanto riguarda la trattativa per il prolungamento del contratto del giovane calciatore che è pronto a firmare un rinnovo fino al 2027 con un sostanzioso aumento dell’ingaggio che salirà ad 1 milioni a stagione più bonus. L’agente Diego Tavano, attraverso Instagram Stories, ha pubblicato la foto all’interno del centro sportivo della Roma. Non è chiaro se sia lì proprio per il rinnovo ma è fuori discussione che ci sia disponibilità di tutte e due le parti per arrivare a un accordo da ufficializzare prima del previsto. Attesi aggiornamenti nelle prossime settimane in merito a questa trattativa di mercato per il rinnovo del centrocampista della Roma Bove.