Colpo di scena Conte, assist al bacio per la Roma: è stata ‘fatta fuori’

Intervento importante ai microfoni di TV PLAY: ha esternato il suo punto di vista sul futuro di Antonio Conte. Ecco tutti i dettagli.

Volente o nolente, il profilo di Antonio Conte è sicuramente tra quelli più chiacchierati nell’ultimo periodo. L’ex allenatore del Tottenham, al momento ancora senza squadra, è stato accostato a diversi club, soprattutto in Italia.

Le ultime dichiarazioni dell’ex CT dell’Italia, che ha svelato che gli farebbe piacere approdare un giorno su panchine ‘passionali’ come quelle di Roma e Napoli, hanno sicuramente acceso l’attenzione mediatica. In realtà, al di là degli spifferi in ottica giallorossa, l’allenatore salentino è stata realmente un’opzione concreta per Aurelio De Laurentiis, che però ha deciso di non affondare il colpo. Il Napoli, infatti, non è riuscito a convincere Conte, che tra l’altro ha svelato di non avere alcuna intenzione di prendere panchine in corso d’opera. La sensazione, però, è che tra qualche mese il tam tam mediatico legato al futuro dell’ex allenatore – tra gli altri – di Inter e Juventus, ritornerà a prendersi le luci della ribalta. Magari proprio in ottica Roma, se alla fine Mourinho non dovesse restare nella Capitale.

Behrami a TV PLAY: “Conte-Napoli? La vedo difficile”

Intervenuto nel corso della diretta Twitch di TV PLAY, Valor Behrami ha esternato il suo punto di vista in merito alle ultime voci che vorrebbero Conte nuovamente in Serie A. Secondo l’ex centrocampista del Genoa, però, l’opzione Napoli sarebbe da scartare. Ecco quanto riferito da Behrami:

“Conte-Napoli? Conoscendo De Laurentiis, conoscendo un po’ mister Conte, la vedo difficile per una questione di idee; vorrebbe dire che De Laurentiis lascerà fare tutto a lui, ma non credo che il presidente sia di quest’idea. Significherebbe anche rifondare la squadra per cambiare completamente una mentalità consolidata. Ritengo che Conte sia più adatto ad altre piazze e ad altri presidenti, soprattutto perché De Laurentiis vuole comunque sempre incidere.”