Dal Napoli alla Roma: clausola da 20 milioni e corsa contro il tempo

Dal Napoli alla Roma, corsa contro il tempo per chiudere l’affare: clausola da 20 milioni per la stella del campionato

Il campionato si appresta a ripartire dopo la pausa delle nazionali, ma soprattutto dopo lo scandalo lanciato da Fabrizio Corona e dei calciatori coinvolti nel caso di calcio scommesse. Prima della sosta la Roma sembrava aver ritrovato la migliore condizione, riuscendo ad ottenere un paio di risultati utili consecutivi contro il Cagliari in campionato e contro Sheriff Tiraspo e Servette in Europa League.

Una partenza decisamente insufficiente aveva posto la squadra tra le ultime in classifica, e adesso potrebbe essere finalmente cominciata la risalita, l’importante però sarà continuare su questi binari, e riuscire a vincere ancora, provando a collezionare quanti più risultati utili consecutivi.

Importantissimo per la rincorsa Champions sarà Romelu Lukaku, che si è caricato la squadra sulle spalle a suon di gol e giocate da fuoriclasse, dimostrando anche una certa intesa con il compagno di reparto Paulo Dybala, formando uno dei tandem più pericolosi dell’intero campionato. Il suo riscatto dal Chelsea sarà la priorità della società, che però sta sondando diversi calciatori per rinforzare la rosa, uno dei quali è seguito anche dal Napoli e dai campioni del City.

Dal Napoli alla Roma: colpo da 20 milioni

È sempre calciomercato, sia per gli appassionati che per gli addetti ai lavori, e Tiago Pinto non è da meno. Viste le recenti prestazioni di Romelu Lukaku in casa Roma si comincia già a parlare di un possibile acquisto a titolo definitivo, operazione che però non sarà semplicissima, soprattutto perché il Chelsea chiede circa 37 milioni di euro per lasciarlo partire.

La società al momento non può permettersi un investimento simile, tuttavia con la cessione di vari elementi della rosa ritenuti in esubero, tra cui Tammy Abraham, che piace ancora sia ai Blues che ad altre squadre di Premier. Sbloccare le cessioni servirebbe anche per sbloccare altre operazioni in entrata tra cui quella che porterebbe ad Arnau Martinez, laterale destro di 20 anni del Girona, che sta impressionando in questa stagione di Liga.

Il calciatore però come riportato anche dal portale Barcauniversal è seguito appunto dai Blaugrana, dal Real Madrid e dal Manchester City, mentre in Italia ha già attirato l’interesse del Napoli. Sul suo contratto è presente una clausola rescissoria di 20 milioni di euro, cifra non affatto proibitiva per le casse giallorosse, soprattutto in caso di qualificazione alla prossima Champions League.