Il danno oltre la beffa: sconfitta a tavolino e penalizzazione UFFICIALE

Ecco cosa è successo nel corso dell’ultima sfida. La decisione del Giudice Sportivo non è passata inosservata: penalizzazione oltre la sconfitta a tavolino.

Dopo la sosta per le Nazionali, il Campionato di Serie A è pronto a riaprire i battenti. Sotto questo punto di vista, si attendono sfide molto importanti che potrebbero contribuire a fornire una fisionomia più chiara del campionato. L’ultima nota ufficiale del Giudice Sportivo, però, riguarda il campionato d’eccellenza.

Secondo quanto riferito da Sport Piacenza, infatti, il giudice sportivo del Campionato di Eccellenza femminile ha varato una doppia sanzione. Le Biancorosse Piacenza, infatti, domenica scorsa non si sono presentata al match in trasferta contro il Gatteo Mare. Nonostante l’avviso fatto recapitare via Pec con il quale annunciava la sua assenza, la compagine piacentina non solo ha perso a tavolino il match, ma si è vista togliere anche un punto in classifica. Alla sconfitta per 3-0 e alla penalizzazione, inoltre, si è aggiunta anche un’ammenda di 100 euro. Alla luce dell’ultima sconfitta, le Biancorosse si trovano ora a soli due punti in classifica, avendo racimolato solo una vittoria nelle prime cinque giornate di campionato. Un ruolino di marcia sicuramente negativo. Alle oggettive difficoltà maturate in questo primo scorcio di stagione, si è aggiunta anche l’ultimo verdetto del giudice sportivo. Notte fonda per le Biancorosse Piacenza, che ora dovranno invertire il trend per provare a dare una sterzata alla propria stagione.