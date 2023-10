Calciomercato Roma, rinforzo e ritorno di fiamma: il grande ex non ha dubbi. Arriva l’annuncio in diretta.

Le questioni di campo sono finalmente pronte a ritornare in auge dopo una parentesi contraddistinta da un’attenzione rivolta quasi nella sua totalità ad aspetti non squisitamente calcistici. Come noto, la finalmente conclusa pausa per la Nazionale ha portato alla diffusione di tante attenzioni mediatiche nei confronti di questioni tristi quanto gravose, circa le quali si attendono evoluzioni e novità da plurimi punti di vista. Inevitabile che l’eco assunta da un caso forte come quello delle scommesse toccasse con veemenza il mondo calcistico tutto, pronto però adesso a tornare a concentrarsi sulle gare e i prossimi impegni che, anche in casa Roma, sono prossimamente in programma.

La parentesi di stagione in arrivo, come sovente evidenziato, potrebbe essere a dir poco importante sotto diversi punti di vista, a partire dalle indicazioni relative allo stato di salute e il percorso di guarigione di una squadra che non poche difficoltà aveva palesato nelle precedenti settimane, prima della parvenza di ripresa avuta nei sette giorni antecedenti l’inizio della pausa. Quale sia l’attuale status quo in casa Roma non è ancora chiaro e importanti risposte sono già attese dopodomani, in occasione della sfida contro il Monza.

Calciomercato Roma, annuncio di Aldair su Marcos Leonardo: “Non credo arrivi”

Come da tempo noto, però, l’attuale parentesi di campionato potrebbe essere molto importante anche ai fini di valutazioni relative al calciomercato e le possibili mosse che, anche ai piani alti di Trigoria, potrebbero essere ponderate nella fase post-natalizia. Proprio da tale punto di vista, non sfuggano le ultime esternazioni e aggiornamenti su un rinforzo finito nel mirino della Roma non poco tempo fa.

Ci riferiamo a Marcos Leonardo, annoverabile nella lunga lista di tormentoni estivi dei precedenti mesi e rimasto alla fine al Santos a causa di una serie di dinamiche interne di cui ormai noto. Nei precedenti giorni, il brasiliano aveva lasciato intendere di essere intenzionato e pronto a sbarcare in Europa, dove certamente non si registra il solo interesse della Roma, a detta di Pinto sulle sue tracce da più di un anno. Sulla questione, in una diretta Instagram con Paulo Roberto Falcao, si è espresso un altro grande nome del passato giallorosso, Aldair.

Questa la sua previsione sul futuro di Marcos Leonardo. “Non credo che andrà alla Roma. Si tratta di un giocatore molto bravo e forte, del quale si è parlato tanto in estate. Spero possa arrivare alla Roma ma al momento non ci credo“.