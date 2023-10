Roma-Monza, Mourinho col freno a mano: “Ne recupera solo uno”

Nuovi aggiornamenti sulla probabile formazione della Roma che scenderà in campo contro il Monza: quale giocatore recupera?

La pausa delle Nazionali è andata in archivio. Adesso i club sono pronti a tornare in campo e tra campionato e coppe europee sarà un vero e proprio tour de force. La Roma sarà una delle squadre impegnate su più fronti, ecco le ultimissime in merito alle condizioni fisiche di alcuni giocatori, che hanno sfruttato questa sosta per ricaricare le pile e recuperare da alcuni acciacchi fisici. C’è l’annuncio riguardo il rientro di alcuni di loro, in vista della gara di campionato Roma-Monza.

C’è una novità che riguarda la probabile formazione della Roma in vista della gara di campionato contro il Monza. I giallorossi sono pronti a questa partita con Mourinho che ha recuperato un solo giocatore. Oltre al rientro di Smalling, che non è pronto per scendere in campo dal primo minuto, c’è anche un’altra novità riguardo la rosa della Roma.

Infortunati Roma: c’è una novità importante, i dettagli

Nuovi aggiornamenti sulla Roma che nel prossimo weekend sarà impegnata in casa contro il Monza. Una partita insidioso ma non impossibile per i giallorossi che partono con i favori del pronostico. La pausa per le Nazionali è servita a Mourinho per ricaricare le pile e recuperare qualche acciaccato. Ecco le ultimissime riguardo l’infermeria della Roma e su quei giocatori che saranno a disposizione per la gara contro il Monza di Palladino, in programma domenica 22 ottobre alle 12.30.

Come svelato dal giornalista Augusto Ciardi, molto attento e vicino all’ambiente giallorossa, per Roma Monza recupera soltanto il difensore centrale Diego Llorente che si candida per una maglia da titolare. Tutti gli altri non ci saranno. Alla lista degli indisponibili della Roma ci sono: Kumbulla, Lorenzo Pellegrini, Dybala e Renato Sanches. Discorso a parte, invece, riguarda Smalling che si accomoderà soltanto in panchina. Il calciatore non è a ancora pronto per giocare dal primo minuto. Il suo rientro in squadra avverrà in modo graduale, per non correre ulteriori rischi.