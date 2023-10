Scommesse, conferma UFFICIALE: “Collabora con le autorità”

La pausa delle nazionali ha visto esplodere il caso scommesse nel calcio italiano. In queste ore arriva la conferma ufficiale: il calciatore sta collaborando con le autorità.

Il caso scommesse ha sconvolto gli equilibri del calcio italiano durante la seconda sosta per le nazionali della stagione. Tutto è partito dal coinvolgimento di Nicolò Fagioli in casa Juventus, poi l’inchiesta si è concentrata su altri due giovani calciatori italiani. Oltre al centrocampista bianconero, che ha già patteggiato con le autorità, gli investigatori stanno indagando sul coinvolgimento di Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo.

E dall’Inghilterra arriva in queste ore la nota ufficiale dell’Aston Villa, club di Premier League in cui attualmente milita l’ex fantasista della Roma. Il nome di Zaniolo venne svelato in prima battuta da Fabrizio Corona, insieme all’ex Milan Tonali, poi i due calciatori sono stati raggiunti dagli investigatori nel ritiro azzurro di Coverciano. Luciano Spalletti ha dovuto fare a meno dei due ex Serie A nelle ultime partite dell’Italia nelle qualificazioni agli Europei, mentre i procuratori proseguono nel loro lavoro investigativo.

Scommesse, l’Aston Villa allo scoperto su Zaniolo: il comunicato ufficiale

Ora dall’Inghilterra è uscito il comunicato ufficiale dell’Aston Villa nei confronti del coinvolgimento di Nicolò Zaniolo. Il club inglese conferma in via ufficiale la collaborazione con le autorità da parte dell’ex Roma, sottolineando come lo stesso calciatore sia ancora in rosa ed a disposizione del tecnico.

Ecco la nota ufficiale apparsa sul sito dei Villains, il club aggiunge che non ha intenzione di commentare ulteriormente la vicenda. Sul sito si legge:

“L’Aston Villa può confermare che Nicolò Zaniolo sta assistendo la Federcalcio italiana (FIGC) e le autorità competenti nell’indagine su presunte attività di scommesse illegali. Il giocatore ha anche incontrato gli alti dirigenti del club. Zaniolo si sta allenando regolarmente con la prima squadra ed è disponibile per la selezione in vista della partita di questo fine settimana contro il West Ham United. Nessun ulteriore commento sarà fatto dal Club durante questo processo in corso.”