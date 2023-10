Addio Mourinho, futuro deciso e attesa Friedkin

Mourinho ha scelto dove allenerà nei prossimi anni dopo la parentesi giallorossa mentre aspetta la mossa del presidente della Roma

Va in Arabia o al Real Madrid? Il futuro di José Mourinho non è ancora noto, orse nemmeno allo Special One, che in questi giorni ha visto il suo nome prepotentemente accostato ai Blancos. Gli spagnoli sono tornati a pensare al portoghese in modo serio in vista del probabile addio di Carlo Ancelotti a fine stagione. Il tecnico italiano sembra vicino ai saluti con il club, con una proposta del Brasile pronta per essere firmata sulla sua scrivania.

Per questo motivo, Florentino Perez si sta guardando intorno, ma per preparare il nuovo corso ha intenzione di affidarsi a un allenatore di fama mondiale che possa portare ancora il Real sul tetto del mondo. I nomi nel mirino sono tre e oltre a quello del lusitano ci sono anche Zinedine Zidane e Xabi Alonso. Tutti e tre legati nel destino al club della Comunità autonoma di Madrid visto che uno è stato un so centrocampista, uno un fantasista e poi allenatore e l’altro solo tecnico.

Il futuro di José, però, non è solo diretto alla Spagna, visto che c’è sempre l’Arabia a tentarlo e a chiamarlo con i milioni pronti ad accoglierlo. Anche se la questione economica non è mai stata importante per il portoghese, come ha dimostrato l’offerta rifiutata in passato dopo un colloquio con lo staff, chiudere la carriera in una meta esotica potrebbe essere perfetto per Mou.

Mourinho ha deciso: vuole restare nel calcio che conta

In passato era arrivata la proposta dell’Arabia che gli avrebbe permesso di guidare la nazionale, l’Al-Ahli e l’Al-Nassr, ma José ha elegantemente rifiutato decidendo di continuare a onorare il suo accordo con la Roma. Adesso con il contratto in scadenza è giusto fare tutte le osservazioni del caso.

Come riporta la Repubblica, José Mourinho ha fatto le sue scelte in vista del futuro. Nelle ultime settimane, infatti, anche il piano comunicativo del tecnico è cambiato dimostrandosi meno spigolosa. Dalle interviste e dalle uscite pubbliche è diventata più palese la sua voglia di rimanere a giocare in Europa, in un calcio di alto livello in cui può dare ancora tanto. Dal suo viaggio a Londra, poi, non c’è stato nessun nuovo appuntamento con i Friedkin per discutere di un eventuale rinnovo.