Calciomercato Roma, rottura totale e addio a gennaio: la Juventus fiuta l’affare

Calciomercato Roma, rottura totale tra club e calciatore e l’addio a gennaio è ormai certo: la Juventus fiuta l’affare

La parabola discendente di Jadon Sancho negli ultimi anni della sua carriera ha messo in allarme i tifosi e la dirigenza del Manchester United, che ha speso fior di milioni per strapparlo al Borussia Dortmund. L’attaccante inglese si trasferì alla corte dei Red Devils nell’estate del 2021 per circa 85 milioni di euro più bonus, con uno stipendio da circa 20 milioni di sterline all’anno, una cifra decisamente troppo esosa rispetto alle sue prestazioni in campo.

Questo è stato uno dei motivi che ha portato Erik Ten Hag ad escluderlo così spesso dall’undici titolare, ma non sarebbe l’unica motivazione del suo possibile addio a Manchester. Il calciatore è infatti stato messo fuori rosa dall’allenatore, che gli ha anche vietato l’accesso al centro di allenamento del club, con alcuni dei compagni di squadra che hanno provato a fare da mediatori tra lui e l’allenatore, purtroppo senza successo.

L’ex Borussia Dortmund è dunque ufficialmente sul mercato, e su di lui ci sarebbe l’interessi di diversi club tra i quali ci sarebbe anche la Roma, mentre emergono nuovi dettagli sull’attuale situazione del calciatore.

Calciomercato Roma, addio a gennaio inevitabile: la Juventus ci prova

Rottura totale tra Jadon Sancho ed il Manchester United, da diverso tempo ormai il calciatore non rientra nei piani del manager, che ha preso decisioni drastiche nei suoi confronti negli ultimi mesi. Un suo trasferimento è ormai inevitabile, tuttavia il club inglese dovrà accettare di venderlo a delle condizioni economiche sfavorevoli rispetto agli 85 milioni più bonus versati nelle casse del Borussia Dortmund.

Tra le squadre interessate ci sarebbero anche Roma e Juventus, con i giallorossi che si sarebbero per il momento defilati, sperando di poter tentare un colpo last minute “allaLukaku”, tuttavia nuovi dettagli emergono dall’addio di Sancho ai Red Devils. A gennaio ci sarà probabilmente un tentativo anche dei bianconeri, che proveranno ad anticipare la concorrenza romanista.

I tifosi sono infatti divisi sulla vicenda, ed in molti continuano ad esprimersi sui social sia a favore che contro l’es stella giallonera, tra le varie accuse mosse verso di lui ci sarebbe il fatto di aver dimostrato poco rispetto verso la figura di Ten Hag, mentre chi lo difende attacca il club, sostenendo che avrebbe dovuto tenere un atteggiamento diverso dopo le decisioni del manager olandese.