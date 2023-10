L’Atletico Madrid fa saltare il banco: per la Roma è solo un ricordo

Calciomercato Roma, dall’Argentina trapela una novità che, se confermata, potrebbe alimentare un nuovo rebus sul suo futuro.

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Roma-Monza. Uno snodo sicuramente importante per la stagione della Roma, con i giallorossi che sono a caccia di conferme importanti dopo la mini striscia di vittorie consecutive ottenute prima della sosta.

Mourinho si aspetta risposte decisive dai suoi uomini. Provare a ricucire il gap dalle prime della classe rappresenta uno dei must della compagine giallorossa. Ad ogni modo l’attenzione mediatica nelle ultime ore, oltre che sul caso scommesse, è stata dirottata anche altrove. In particolare, le voci di mercato sui possibili affari ancora in essere hanno ripreso nuovamente quota e potrebbero calamitare interessanti sviluppi nei prossimi giorni. Ne sa qualcosa la Roma, che sta valutando il da farsi con attenzione, pronta a capitalizzare quelle occasioni in grado di garantire il salto di qualità a Pellegrini e compagni.

Calciomercato Roma, anche l’Atletico Madrid su Barco: lo scenario

Una delle situazioni che Tiago Pinto sta monitorando riguarda le corsie esterne. Sia sulla corsia mancina che sull’out di destra, infatti, potrebbero materializzarsi avvicendamenti importanti nei prossimi mesi. Ragion per cui, sorprende fino ad un certo punto che ai giallorossi siano accostati diversi terzini.

L’ultimo in ordine di tempo è Valentin Barco, promettente laterale classe ‘2004 in forza al Boca Juniors. L’argentino, che si sta rendendo protagonista di un’altra stagione importante tra le fila degli Xeneizes, a cui è legato da un contratto in scadenza nel 2024. Su Barca è da segnare l’interesse di diversi top club: oltre a Roma e Juve, infatti, anche Manchester City e Brighton hanno effettuato dei sondaggi esplorativi per capire i margini di manovra. Secondo quanto evidenziato da Tyc Sports, però, nelle ultime ore anche l’Atletico Madrid avrebbe bussato alla porta del Boca Juniors. Staremo a vedere se, ed eventualmente in che modo, i Colchoneros affonderanno il colpo per Barco. Scenario da monitorare.