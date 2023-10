Lo ha detto a ‘caratteri’ cubitali: “Conte alla Roma”

“Conte alla Roma”, arriva l’annuncio a sorpresa che spiazza tutti i tifosi giallorossi: la bomba sganciata in diretta

Il campionato è appena iniziato, eppure in casa Roma si parla già di chi potrà essere l’erede di Mourinho. La falsa partenza in campionato aveva messo in difficoltà sia la società che i tifosi, che erano arrivati a chiedere la testa dell’allenatore addirittura prima della fine di questo campionato.

Fortunatamente adesso i giallorossi sembrano essersi messi sui giusti binari, tuttavia sarà importante rimanere concentrati e cercare di ottenere quanti più risultati utili consecutivi se si vuole davvero centrare la qualificazione in Champions League.

Tuttavia resta sempre da sciogliere il nodo legato all’allenatore, il contratto dello Special One è in scadenza alla fine di questa stagione e, almeno per il momento, non sembra essere stata intavolata nessuna trattativa per il rinnovo. A giugno dunque potrebbe esserci l’addio definitivo dopo tre anni nella capitale, ma la società non vuole farsi trovare impreparata ed ha già sondato diversi nomi per raccogliere l’eredità del portoghese. Uno dei principali candidati è ancora una volta Antonio Conte, sul quale è arrivato un annuncio in diretta.

“Conte alla Roma”: lo ha annunciato in diretta

Il futuro di José Mourinho sulla panchina della Roma è uno dei principali argomenti tra i tifosi giallorossi, e Davide Moscardelli non è da meno. Intervenuto ai microfoni di TvPlay ha voluto dire la sua riguardo un possibile addio di Mourinho, al quale potrebbe subentrare nientemeno che Antonio Conte:

“Conte non credo torni alla Juventus. Si è preso questo tempo e penso che abbia molta voglia di tornare in campo. Per il carattere che ha vedrei bene Antonio Conte alla Roma; per questioni tecniche, lo vedrei meglio al Napoli. Però giocatori come Lukaku, Dybala, con Conte potrebbero anche restare. Non è da escludere un ritorno alla Juventus”.

L’ex Bologna ha parlato anche dell’attuale mister della sua ex squadra: “Thiago Motta alla Roma? Sta facendo bene, è un allenatore giovane ma ha le idee chiare. Se ha la squadra che mette in pratica le sue idee, il merito va a lui. Gli auguro il meglio per finire bene col Bologna, poi sicuramente avrà una carriera davanti ancora lunga. Si diceva che già da calciatore era allenatore in campo. Poi si dice sempre che gli allenatori più bravi sono centrocampisti.