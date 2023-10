Mourinho, addio Roma e gran ritorno all’Inter: indiscrezione clamorosa dalla Spagna. Ecco tutti gli aggiornamenti.

I fattori di discussione in questa particolare parentesi stagionale sono state certamente numerose, alla luce dei tanti eventi che hanno toccato, tristemente, il nostro mondo mediatico e calcistico, infuocando di fatto una pausa Nazionale da poco conclusasi. Il ritorno sul terreno di gioco ha certamente permesso di indirizzare nuovamente le attenzioni su aspetti legati al prato verde, senza però per questo abbattere anche preoccupazioni ed evoluzioni relativamente a piste ancora apertissime e che, anche in casa Roma, si spera di poter vedere disambiguate quanto prima.

Tra le fila giallorosse, infatti, c’è certamente consapevolezza di non dover perdere di vista l’obiettivo fondamentale di continuare a crescere e recuperare il tanto terreno perso in classifica nel corso di queste prime parentesi stagionali, macchiate da non poche disattenzioni e, al contempo, dalla presentazione di limiti da perfezionare e superare nel minor tempo possibile. Parallelamente ad aspetti squisitamente sportivi, però, ai piani alti di Trigoria c’è totale consapevolezza di dover affrontare anche aspetti legati al futuro di chi, come giocatori, allenatore o dirigenti, sia prossimo alla scadenza contrattuale.

Addio Mourinho e gran ritorno all’Inter: bomba clamorosa dalla Spagna

A tal proposito, non da poco tempo, a generare curiosità e attesa risulta essere la posizione di José Mourinho, destinato ad onorare e rispettare la scadenza contrattuale fino al prossimo 30 giugno 2024, quando con ogni probabilità ci sarà una separazione che non pochi nuovi scenari potrebbe generare relativamente al futuro della prossima panchina giallorossa.

A intrigare, decisioni della Roma a parte su eventuali sostituti, è anche il futuro dello stesso José, che non ha mai celato la volontà di poter sposare un progetto in Nazionale ma che, già la scorsa estate, è stato sedotto come tanti altri personaggi di questo sport da ricchissime offerte arabe. Su tale scenario, però, occhio a quanto riferiscono dalla Spagna, dove da qualche giorno pareva aver preso vigore l’ipotesi di un ritorno al Real Madrid.

Le penne di Todofichajes.com, in modo clamoroso quanto inatteso, hanno in queste ore evidenziato come Mourinho possa in realtà approdare all’Inter, alla luce della decisione del club nerazzurro di provare ad affidare il progetto tecnico ad un nuovo allenatore a fine anno. Il sogno post-Inzaghi resta quello Simeone, la cui posizione all’Atletico Madrid parrebbe però poterlo destinare ancora alla permanenza nella capitale spagnola.

La situazione contrattuale e il passato interista di Mourinho ha dunque portato il club meneghino a considerare anche quest’ipotesi con un già avviato corpo di contatti con Jorge Mendes, finalizzato al sondare il terreno qualora la pista Simeone svanisse definitivamente.