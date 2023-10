Roma-Monza, assenza pesante UFFICIALE: la lista dei convocati

Roma-Monza sarà la prima gara dei giallorossi dopo lo scandalo del calcio scommesse: assenze importanti da entrambi i lati

La Roma si appresta a tornare di nuovo in campo nel match casalingo contro il Monza di Palladino. Per i giallorossi sarà importantissimo centrare la vittoria, per cercare di dare continuità ai risultati ottenuti nelle ultime settimane per riuscire a rimanere aggrappati al quarto posto, che vorrebbe dire partecipazione all Champions League il prossimo anno.

La falsa partenza avuta durante la prima fase del campionato ha pregiudicato il cammino della Roma, che si era ritrovata addirittura a ricoprire le ultime posizioni della classifica, a causa delle sconfitte rimediate contro Verona, Milan e Genoa.

Prima della sosta però i ragazzi dello Special One sembravano essersi finalmente messi sui binari giusti, nonostante i tanti problemi causati dagli infortunati, come ad esempio Smalling e Renato Sanches, che hanno saltato gran parte delle prime partite stagionali, in particolare il secondo che ha dimostrato una condizione fisica decisamente precaria. Nonostante ci fosse positività circa un recupero dell’ultimo minuto l’allenatore dovrà arrendersi, il calciatore non sarà tra i convocati per la sfida di domani.

Roma-Monza, assenze importanti da entrambi i lati

Una sosta decisamente turbolenta per la Serie A ed i suoi calciatori, a causa dell’inchiesta appena aperta sul calcio scommesse, che secondo Corona vede coinvolti gran parte degli esponenti della Serie A, sia tra i calciatori che tra i dirigenti.

Le vicende extra campo però non devono intaccare il morale delle due squadre, nonostante tra le fila giallorosse figurino due degli accusati dall’ex re dei paparazzi d’Italia. Per questa sfida Mourinho non recupererà Smalling, che è ancora alle prese con un infortunio che lo tormenta da inizio stagione.

Dall’altra parte anche il Monza si vede costretto a fare i conti con le assenze, come dimostra la lista dei convocati stilata da mister Palladino, dalla quale resta fuori Armando Izzo, di seguito la lista completa dei convocati del Monza:

1 Lamanna, 2 Donati, 5 Caldirola, 6 Gagliardini, 7 Machin, 8 Akpa Akpro, 9 Colombo, 11 F. Carboni, 13 Pedro Pereira, 16 Di Gregorio, 18 Bettella, 19 Birindelli, 21 V. Carboni, 22 Pablo Marí, 23 Sorrentino, 24 Maric, 28 Colpani, 32 Pessina, 33 D’Ambrosio, 38 Bondo, 44 A. Carboni, 47 Mota Carvalho, 66 Gori, 77 Kyriakopoulos, 80 Vignato, 84 Ciurria.