Roma-Monza, la conferenza stampa di Mourinho | LIVE

Roma-Monza, diversi gli spunti toccati da José Mourinho alla vigilia della sfida contro i biancorossi di Palladino.

Al termine di una pausa per le Nazionali rivelatasi ricca di eventi e fattori di discussione, si è finalmente pronti a scendere in campo, dando inizio ad un’altra importante parentesi stagionale, non poco pregna di eventi in Serie A e nelle competizioni europee. La Roma, dal proprio canto, è attesa dalla gara contro il Monza domani alle ore 12.30: alla vigilia della sfida, lo Special One ha così parlato in conferenza stampa.

“Non sono la persona ideale per spiegare nel dettaglio, quello che ho capito da quanto dettomi dai medici è che il suo infortunio provoca dolore e dopo diventa difficile lavorare e resistere al dolore. Anche se è un tipo di infortunio che ti porta a tornare in campo anche dolorante. C’è un infortunio che chiamiamo VAS, il cui valore di dolore non rappresenta un problema per peggiorare ‘infortunio ma è importante sopportare il lavoro con questo limite, che è stato adesso superato da Smalling. Si è allenato senza la squadra già la scorsa settimana e ieri ha lavorato con noi, ma ci siamo allenati con minore intensità e non sarà a disposizione per domani. Diego Llorente è invece a disposizione e si è allenato con intensità. Renato Sanches spero che la prossima settimana possa tornare al lavoro di squadra: si allena in campo ma a livello individuale”.

“Dybala va in campo di allenamento per recuperare ma è ancora poco. Non sono disponibile per abbassare il mio livello e scendere a questo livello di comunicazione. Quando non conosco gli allenatori, conosco le squadre, che sono conseguenza del suo allenatore. Il Monza ha fatto un ottimo campionato e questo significa che ha un bravo allenatore, ma non lo conosco”.

“Abbiamo fatto gol belli su grandi azioni che sarebbero stati molto più esaltati se fossero stati fatti da altre squadre con altri allenatori. Quando ci siamo tutti e riusciamo a sfruttare le qualità di tutti quelli che giocano giochiamo meglio dello scorso anno. Dopo va detto che Lukaku è un giocatore che cambia i numeri ed è ovvio che quando una squadra ha un elemento come lui cambiano tante cose. Basta paragonare, poi, il numero di gol di Belotti lo scorso anno e quello fin qui realizzato quest’anno. Non voglio dare indizi su chi giocherà in attacco: abbiamo tanti giocatori a disposizione in questo reparto, anche con un’assenza di un giocatore importantissimo come Dybala”.

“Ho parlato con i miei ragazzi dopo il caso scommesse: sono stato il primo a parlare con Zalewski, quando lui ancora non sapeva ancora bene cosa fosse successo. Sono molto felice e tranquillo dopo questo dialogo e confronto. Sono triste perché ad esempio in Portogallo hanno scritto che un giocatore di Mourinho sia stato coinvolto nelle scommesse. La dimensione della notizia è sempre molto inferiore rispetto alla realtà: è un danno all’immagine dei giocatori se non sono colpevoli. Ho parlato con loro e hanno un sufficiente rapporto per dirmi la verità, anche se fosse stata scomoda. Mi fido di loro, così come la Roma: il club ha fatto un comunicato ufficiale, ed è un club che non lo fa spesso. Questo significa che siamo tutti tranquilli e l’evoluzione sarà poi legale e giudiziaria. Dunque bisogna aspettare e fidarsi della giustizia. Se qualcuno ha sbagliato, di solito, si paga”.

“Ndicka non è stato con noi in queste due settimane e ha giocato due gare con la sua ottima Nazionale, che gioca a quattro e questo può essere un aiuto per giocatori che crescono con allenatori e moduli diversi. Non è perfetto ma si può sempre crescere ma ti dico che anche giocatori come Manicni o Karsdorp che stanno con me da due anni e mezzo, è normale che anche un ragazzo come Ndicka lo faccia. A Cagliari ha giocato molto bene e in modo super pulito ed equilibrato. Quando la difesa è al completo siamo in cinque, dimenticando d Kumbulla. Con tante gare da giocare, a partire da domani fino a Slavia Praga e Inter, senza dimenticare di Lecce, Lazio e così via. In un momento come questo è difficile dire chi gioca. La situazione è comunque migliore rispetto a due anni fa mentre adesso abbiamo già Llorente”.

Presto per me per Guerrero, è arrivato un paio di mesi fa e si è allenato con noi ogni tanto. Quelli che si allenano con noi ogni tanto sono quelli più vicini al poter giocare con noi. Oggi sono stato in campo dalla Primavera ma in realtà sono sempre lì: questo significa che ho un’attenzione importante verso questi ragazzi e per me, anche con Guerrero, sarà un piacere aprire una porta per giocare con la Roma e spalancare a lui e agli altri ragazzi la porta verso un futuro diverso”.