Tripletta in Arabia con Cristiano Ronaldo: saluta subito Mourinho

Tripletta in Arabia con Cristiano Ronaldo: addio a gennaio sempre più probabile, il calciatore si appresta a salutare Mourinho

La stagione della Roma è appena cominciata, eppure sulla squadra di Mourinho, almeno al momento ci sono più dubbi che certezze. Una delle poche è senza dubbio Romelu Lukaku, il belga ha avuto un impatto devastante con la maglia giallorossa, riuscendo ad andare sempre a segno nelle prime uscite con la nuova maglia.

Restano purtroppo i tanti dubbi sul reparto arretrato, in particolare su Rui Patricio, che è ormai l’ombra del portiere affidabile che aveva dimostrato di essere durante il suo primo anno nella capitale. Tiago Pinto dunque avrà il suo bel da fare durante la prossima finestra di mercato, in particolare per sfoltire la rosa per cercare di elevare il tasso tecnico della squadra a disposizione di José Mourinho.

In vista della finestra estiva di calciomercato la priorità della società, a prescindere da chi sarà l’allenatore dopo il possibile addio dello Special One, sarà il riscatto di Romelu Lukaku, e per renderlo possibile sarà necessario qualche sacrificio, che potrebbe avvenire già a gennaio, con ben tre squadre arabe interessate a uno dei titolari del portoghese.

Tripletta in Arabia con Ronaldo: saluta Mourinho a gennaio

Tra i tanti nomi che potrebbero essere in uscita tra le fila romaniste uno degli indiziati principali è Leonardo Spinazzola. Negli ultimi anni le sue prestazioni sono in netto calo, e spesso Mourinho gli ha preferito Zalewski per il ruolo di esterno a sinistra, ma non è l’unico motivo che potrebbe portare ad un addio.

La società ha bisogno di fare cassa, e nonostante la sua valutazione si aggiri intorno ai 7 milioni di euro, cifra per la quale si potrebbe chiudere già a gennaio, un altro dei motivi potrebbe essere lo stipendio che l’ex Juventus percepisce attualmente.

🔴 Al-Hilal, Al-Nassr et Al-Shabab sont intéressés par le profil de Leonardo Spinazzola ! 🇸🇦 (@Ekremkonur) pic.twitter.com/o27KvbRt5j — Football Actu (@FootActu_2) October 21, 2023

Spinazzola guadagna circa 3 milioni di euro netti a stagione, una cifra che difficilmente la Roma può permettersi per un elemento che troppo spesso non risulta tra i titolari. Tre le squadre a lui interessate, ovvero Al-Hilal, Al-Nassr et Al-Shabab, tutte e tre sarebbero pronte a venire incontro alle richieste economiche dei giallorossi, e potrebbero proporre al calciatore un contratto più vantaggioso rispetto a quello percepito nella capitale.