Comunicazione UFFICIALE del DS: colpo in attacco, la Roma ora sa tutto

Le voci di mercato non si spengono. Il Direttore sportivo non torna più indietro e svela le strategie sul mercato. Ecco cosa cambia in ottica Roma.

Sebbene nella gara contro il Monza il reparto offensivo della Roma abbia riscontrato qualche difficoltà nel rendersi pericoloso, nel complesso José Mourinho sta ottenendo risposte importante dai suoi attaccanti.

Non è escluso, però, che i giallorossi possano sfruttare occasioni interessanti a stretto giro di posta. Il mercato di gennaio, sotto questo punto di vista, dovrebbe rappresentare una vera e proprio sliding door. Uno dei profili monitorati dalla Roma è sicuramente quello di Marcos Leonardo. L’attaccante brasiliano, seguito soprattutto in estate, non è sparito dai radar giallorossi. Per il momento, però, la Roma non ha ancora chiuso l’operazione. Tutt’altro. Sebbene l’affare sia ancora (ipoteticamente) ancora in piedi, nelle ultime settimane anche altri club si sono interessati al gioiello del Santos, reduce da una stagione da capogiro.

Calciomercato Roma, intreccio con l’Eintracht Francoforte: le parole di Krösche

Tra i club interessati al gioiellino del club paulista, impossibile non menzionare anche l‘Eintracht Francoforte. I rossoneri, pur non mettendo sul piatto un’offerta concreta, hanno bussato alla porta dell’entourage del calciatore per capire la fattibilità dell’operazione. Al momento il Santos non si schioda da una richiesta da circa 20 milioni di euro. Tuttavia, non è escluso che questa valutazione possa aumentare laddove Marcos Leonardo si dovesse continuare a stupire.

A tal proposito, vanno attenzione le ultime dichiarazioni rilasciate da Markus Krösche alla Bild. Il DS dell’Eintracht, parlando dei possibili colpi in attacco, non ha chiuso la porta all’ipotesi di un blitz per Timo Werner: “Si tratta di un grande calciatore che ha dimostrato di poter giocare ad altissimo livello e di poter segnare. Ma per noi non è un problema. Dobbiamo stare attenti con questa ricerca di attaccanti. Abbiamo già due grandi calciatore nel reparto offensivo come Omar Marmoush e Jessic Ngankam;ma sicuramente esploriamo sempre il mercato. Non ha molto senso discutere di nomi adesso. Abbiamo fatto molto bene in attacco nelle ultime due partite e abbiamo diversi marcatori, anche questo è importante. Ora continueremo su questa strada e vediamo cosa succede”.