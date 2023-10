Conte tra Roma e Premier League, cambio di proprietà decisivo

Cambio in panchina e nuova scommessa dopo il cambio di proprietà in Premier: coinvolto anche il futuro di Antonio Conte e il suo possibile ritorno in Serie A.

Il nome del mister leccese è stato certamente uno dei più caldi e interessanti di questa recente parentesi stagionale, contraddistinta dalle evidenti difficoltà del Napoli e dalla ricerca da parte di De Laurentiis di uno spiraglio che permettesse di sostituire ad interim l’ex romanista, Rudi Garcia. Al netto delle recenti parole spese dal numero uno azzurro in questi giorni, poco dopo la sfida con la Fiorentina la panchina partenopea sembrava davvero vacillare ma, complice anche la netta posizione di Conte, si è per il momento rinnovata fiducia al francese.

Proprio mentre in casa Napoli arrivano parvenze di segnali incoraggianti con la vittoria di Verona, intanto, il futuro di uno dei tecnici più importanti ed emblematici del nostro Paese continua ad essere oggetto di attenzioni e discussione. Conte, come chiarito anche nella trasmissione Belve della Rai, ha per il momento intenzione di continuare a godersi questa parentesi di congedo da impegni lavorativi, almeno fino alla prossima estate. Cosa sarà del suo futuro, poi, non appare ancora chiarissimo, soprattutto se si tiene conto degli ultimi aggiornamenti provenienti dall’Inghilterra.

Scommessa Manchester United e cambio di proprietà, c’è anche Antonio Conte

Se è vero, infatti, che da parte dell’allenatore sono arrivati segnali eloquenti circa un desiderio di tornare in Serie A, è altrettanto giusto evidenziare quanto riferito dalle penne del The Sun in queste ore. Antonio Conte, come noto, ha strizzato l’occhio a Napoli e Roma ma, come scritto in questi giorni, non sono da escludersi sorprese in Serie A.

Attenzione, poi, a possibili ritorni di fiamma in Premier League, dove lo scenario Manchester United potrebbe effettivamente prendere quota. Secondo il noto tabloid inglese, infatti, un’eventuale entrata in società del plurimiliardario Jim Ratcliffe potrà avere delle ingerenze anche sulle decisioni in panchina. Qualora si verificasse tale scenario, infatti, Ratcliffe e il socio Dave Brailsford avrebbero intenzione di affidare la panchina dei Red Devils a Graham Potter, togliendo il posto a ten Hag.

Una mossa non azzardata ma, comunque, sorprendente se si ricorda della recente e triste parentesi del tecnico con il Chelsea: al vaglio, come si legge, anche l’ipotesi Conte, sul cui futuro, ancora totalmente incerto, potrebbe dunque gravare il peso del fascinoso richiamo di una società sì in difficoltà da anni ma vantante certamente uno spessore storico intramontabile.