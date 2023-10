Due miracoli per fare colpo sulla Roma: l’annuncio di Di Gregorio

Due miracoli per fare colpo sulla Roma: futuro tutto da scrivere per il portiere del Monza Di Gregorio che da cos l’annuncio ufficiale

Ritorna in campo la Roma di Mourinho dopo la sosta dovuta alle nazionali, durante la quale Corona ha aperto il vaso di Pandora, accendendo i riflettori sul presunto coinvolgimento di molti calciatori in un giro di scommesse illegali. Tra i nomi da lui fatti c’era anche quello di Stephan El Shaarawy, che ha da subito smentito le accuse rivolte contro di lui attraverso un post apparso sulle sue pagine social.

Proprio il Faraone è il Man of the matc, portandosi a casa la “corona” di migliore in campo grazie alla rete che consente alla squadra di raggiungere la sua terza vittoria consecutiva in campionato, quarta contando anche l’Europa. Adesso sarà necessario dare continuità a questi risultati, e cercare di ottenere quanti più punti possibili nelle prossime gare per sperare di rimanere aggrappati al quarto posto, che significherebbe qualificazione alla prossima Champions League.

Gli introiti derivanti dall’accesso in Champions potrebbero finanziare il mercato, dando anche più tranquillità a Tiago Pinto per lavorare sulle eventuali cessioni. Nel frattempo uno dei nomi sul taccuino di Tiago Pinto ha deciso di uscire allo scoperto e di parlare del proprio futuro, che potrebbe essere proprio nella capitale.

Due miracoli per far colpo sulla Roma: Di Gregorio annuncia il suo futuro

Vittoria importantissima per gli uomini di Mourinho, che ritrovano momentaneamente la zona Europa grazie alla rete di El Shaarawy sul finale. Uo dei protagonisti assoluti del match è stato ancora una volta il portiere dei biancorossi, sul quale molti club importanti hanno messo gli occhi.

Di Gregorio ha dimostrato già la scorsa stagione di essere pronto per il salto di qualità, e in questo avvio di campionato si sta confermando tra i migliori nel suo ruolo. Il suo nome viene spesso accostato alla Roma, che lo segue ancora nella speranza di poterlo portare nella capitale in estate, nel frattempo è lui stesso ad ammettere di pensare al futuro, come dimostrano le sue parole a fine gara:

“Ci siamo difesi molto bene sia 11 contro 11 sia in inferiorità numerica. Ci siamo compattati fino all’ultimo, ma poi abbiamo preso gol. Siamo dispiaciuti, ma portiamo via una buona prestazione. Stare all’Olimpico per così tanti minuti 10 contro 11 e perdere al 90’ è tra virgolette un aspetto positivo. In settimana analizzeremo bene cosa abbiamo sbagliato e ciò che abbiamo fatto bene con l’obiettivo di crescere ancora e continuare a fare risultati.

“Futuro in una big? Sicuramente ogni tanto ci penso, ma so che da queste prestazioni si può ottenere qualcosa in più. So che devo passare da Monza e da questa stagione, quindi devo continuare a lavorare”.