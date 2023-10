El Shaarawy in lacrime: l’ha detto dopo la partita

El Shaarawy, gol e lacrime per il Faraone dopo le accuse dovute ad un suo presunto coinvolgimento nel calcio scommesse: ecco le sue parole

Gara difficilissima quella che la Roma ha dovuto sostenere contro il Monza, nonostante il fattore campo e nonostante l’aver giocato per più di un tempo con un uomo in più. L’espulsione è stata senza alcun dubbio l’episodio chiave della gara, con i giallorossi che avevano già dimostrato di poter dettare il loro gioco, ma che hanno rischiato di portare a casa un solo punto.

La rete del vantaggio è arrivata infatti allo scadere, e a segnarla è niente meno che Stephan El Shaarawy, uno che non sta vivendo un momento idilliaco fuori dal campo. Di recente infatti l’inchiesta sul calcio scommesse e sui presunti calciatori coinvolti è diventato l’argomento “di tendenza”, soprattutto dopo la scoperta del coinvolgimento di Nicolò Fagioli e Alessandro Tonali.

Entrambi i calciatori dovranno scontare una squalifica, che sarà di 7 mesi per Fagioli, dopo essersi auto denunciato ed aver collaborato con le forze dell’ordine. Tra i nomi fatti da Corona ci sarebbe anche quello di Stephan El Shaarawy, che ha da subito smentito le accuse lanciate, ed è tornato sull’argomento nel post partita, ecco le sue parole.

El Shaarawy in lacrime dopo il gol: le dichiarazioni nel post partita

Una settimana turbolenta per El Shaarawy, chiusa nel migliore dei modi, ovvero con un gol che vale tre punti ed un’esultanza sotto la curva sud, il cuore pulsante del tifo giallorosso. Nel post partita non sono mancate le domande su quanto successo in settimana e sulle pesanti accuse lanciate nei suoi confronti, il Faraone non si è tirato indietro, ed ha risposto così, sottolineando ancora una volta la sua innocenza, come già fatto in settimana sui social:

“Come si può pensare di mancare di rispetto al calcio quando vivi tutto questo. Penso sia una delle emozioni più belle e andare sotto la Curva e gioire con i tuoi tifosi. Ho pensato sempre e solo a questo e questo è uno sfogo per tutto il periodo. Sono felice e contentissimo per questo gol e per la vittoria”.

Il Faraone ha poi continuato parlando delle accuse mosse da Fabrizio Corona: “L’ho detto sui social. Mi sento con la coscienza apposto al 100% e fa male quando vengono dette cose non vere. È stato un accumulo con tutte le emozioni del gol. Sono felice però.