Infortunio Dybala, Mou senza pace: slitta il recupero

Infortunio Dybala, piove sul bagnato per José Mourinho. A pochi minuti dal fischio d’inizio di Roma-Monza arriva una nuova tegola per lo Special One.

L’incubo infortuni continua a tormentare la Roma di José Mourinho. Tra pochissimo i giallorossi sfideranno il Monza di Palladino allo stadio Olimpico. Una gara dal peso specifico importante per la squadra guidata dallo Special One, che è a caccia di continuità dopo le ultime tre vittorie consecutive. Il portoghese ha scelto di schierare nuovamente Cristante in difesa, rimandato il ritorno in campo per Diego Llorente, unico a recuperare a pieno durante la sosta per le nazionali. E scatta un nuovo campanello d’allarme intorno alle condizioni fisiche di Paulo Dybala.

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Roma-Monza arrivano cattive notizie intorno al recupero di Paulo Dybala. L’attaccante argentino è finito ko in casa del Cagliari, colpito duramente dal giovane Prati. Secondo le ultime informazioni l’attaccante argentino non riuscirà ad essere a disposizione di José Mourinho nel prossimo, delicato, big match. Niente Inter-Roma per la ‘Joya’, secondo quanto evidenzia in questi minuti Sky Sport, slitta il rientro dell’attaccante argentino.

Sky Sport, slitta il recupero di Dybala: niente Inter per la Joya

Il numero 21 giallorosso, al pari di Lorenzo Pellegrini, non sarà disponibile per la trasferta di San Siro. L’Inter è tornata alla vittoria dopo la sosta, al pari di Napoli e Lazio. La Roma non può permettersi ulteriori passi falsi per continuare a scalare la classifica in Serie A.

La gara in casa dell’Inter, dopo la sfida europea interna con lo Slavia Praga, sarà un delicato banco di prova per la Roma. Banco di prova in cui non ci sarà Paulo Dybala che, al pari del centrocampista e capitano giallorosso, punta dunque al pieno recupero in vista del derby contro la squadra di Maurizio Sarri. A riportarlo è stato Sky Sport, che ha sottolineato come la Joya non abbia ancora superato il problema al collaterale mediale in vista della trasferta a Milano.