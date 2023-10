Formazioni ufficiali Roma-Monza, Mou a sorpresa: la scelta in difesa

Formazioni ufficiali Roma-Monza, ecco le scelte di José Mourinho e Raffaele Palladino in vista della sfida dell’Olimpico.

La Roma torna in campo dopo due settimane di pausa per le nazionali. La squadra giallorossa ospita allo stadio Olimpico il Monza di Raffaele Palladino. I brianzoli sono reduci da un buon periodo di forma, con cinque risultati utili consecutivi in campionato. L’undici guidato da José Mourinho, che ieri è uscito allo scoperto sul tema degli infortunati, è reduce da due vittorie consecutive in Serie A, con i tre punti conquistati in trasferta contro il Cagliari.

La Roma è chiamata a ripartire in campionato con la vittoria, per continuare a scalare posizioni in classifica dopo un complicato avvio di stagione. Il Monza precede di un punto in classifica i giallorossi, ed in vista del big match a San Siro contro l’Inter domenica prossima, non sono permessi passi falsi alla squadra guidata da José Mourinho. Lo Special One ha sciolto i dubbi e risolto i ballottaggi in vista dell’anticipo dell’ora di pranzo della nona giornata di Serie A. Ecco le formazioni ufficiali di Roma-Monza. Non c’è l’atteso recupero di Diego Llorente tra i titolari.

Roma-Monza, le formazioni ufficiali: Cristante ancora in difesa

José Mourinho non schiera dal primo minuto Diego Llorente, l’unico tra i recuperati che aveva lavorato in gruppo da diversi giorni. Il portoghese torna ad affidarsi a Bryan Cristante nel terzetto difensivo, con Edoardo Bove schierato ancora una volta dal primo minuto a centrocampo. Attacco pesante con Belotti e Lukaku, conferma per Spinazzola e Karsdorp sulle corsie laterali.

Riflettori accesi anche su Houssem Aouar, il centrocampista è reduce dal gol siglato al Cagliari e completa il centrocampo con Paredes e Bove. Dalla panchina pronti a subentrare El Shaarawy ed Azmoun per dare il loro contributo in attacco.

ROMA: Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ndicka; Karsdorp, Bove, Paredes, Aouar, Spinazzola; Belotti, Lukaku. All. Mourinho

Monza: Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Pedro Pereira, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Machin; Colombo. All. Palladino