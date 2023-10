Lo riportano a casa con 25 milioni: miraggio Roma

Calciomercato Roma, dalla Spagna arriva un importante aggiornamento. Valutazione complessiva da 25 milioni di euro.

La volontà di cogliere quelle occasioni che si materializzeranno, la consapevolezza di dover puntellare l’organico in caso di emergenza improvvise. Il desiderio di regalare a José Mourinho un ventaglio di alternative più importante nella seconda parte di stagione. Diversi indizi che potrebbero spiegare il modo con il quale la Roma approccerà la prossima sessione invernale di calciomercato.

Non si prospettano grandi investimenti. Tuttavia, in caso di qualche cessione ‘pesante’, potrebbero proporsi scenari importanti. Soprattutto sulle corsie esterne, dove sia Karsdorp che Celik, ad esempio, sono stati vicini a fare le valigie in estate. O meglio, nel caso in cui sarebbe arrivata un’offerta giudicata convincente dai giallorossi, Pinto l’avrebbe sicuramente presa in considerazione. Tuttavia, anche l’out mancino impone serie valutazioni. Fino a questo momento non si segnalano passi in avanti per il rinnovo di Spinazzola, oggetto del desiderio di diversi club arabi.

Grimaldo-Barcellona, la Serie A è solo un miraggio: servono 25 milioni

In caso di addio di Spinazzola, la Roma sarà chiamata necessariamente a rinforzare la corsia mancina. Uno dei nomi seguito con interesse dai giallorossi è quello di Alex Grimaldo. Il laterale spagnolo, però, ha scelto di ‘sposare’ il progetto tecnico del Bayer Leverkusen, diventando uno dei perni indiscussi dello scacchiere tattico di Xabi Alonso.

Seguito in passato anche dalla Juventus, Grimaldo ha calamitato l’attenzione di diversi club in giro per l’Europa. Dopo averlo seguito nei mesi scorsi, ad esempio, il Barcellona starebbe meditando un nuovo assalto. Se non a gennaio, sicuramente in estate. A riferirlo è okfichajes.com, che svela come i blaugrana stiano monitorando con attenzione l’evolvere della situazione. Nel caso in cui dovessero riuscire a mettere a segno una cessione importante, i catalani potrebbero far saltare il banco. La valutazione di Grimaldo, però, approdato al Bayer Leverkusen a parametro zero: se il Barça vorrà mettere le mani sul gioiellino del suo vivaio, dovrà sborsare almeno 25 milioni di euro. Stando così le cose, le chances che Grimaldo possa approdare in Serie A sono ridotte al lumicino.