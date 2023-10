Mourinho, battuta su Gomez: “Ho la tosse, ma non lo farò”

Mourinho nel post partita non si è contenuto, e oltre a spiegare i motivi della sua espulsione lancia anche una fracciatina al Papu Gomez

José Mourinho è un fiume in piena nel corso della conferenza stampa post partita. Lo Special One si era reso protagonista anche sul campo da gioco, quando si è rivolto con un gesto che mimava le lacrime verso la panchina avversaria, rimediando così un’altra espulsione.

Il portoghese ha così commentato l’episodio:”Non lo so. Ho fatto due gesti alla panchina avversaria, ma non ho usato parole offensive. L’anno scorso abbiamo avuto un’ottima partita a Monza e dopo la partita gente brava, ma ancora cruda e senza esperienza, ha avuto brutte parole nei nostri confronti. Oggi l’unica panchina che ha fatto un grande show e pressione sull’arbitro è stata la loro.

La cosa più importante però è che la squadra è riuscita a centrare la vittoria, la terza consecutiva in campionato e la quarta contando anche le coppe. Questo l’allenatore lo sa, e ha sottolineato più volte l’importanza del gol di El Shaarawy, tuttavia si è lasciato sfuggire una frecciatina anche nei confronti del Papu Gomez, e della notizia della sua positività al test antidoping.

Mourinho scherza su Gomez: “Ho la tosse, ma non lo farò”

Partita molto sofferta per la Roma di Mourinho, che riesce però nel finale ad agguantare i tre punti grazie al gol del Faraone El Shaarawy, che si lascia così alle spalle le accuse dell’ultima settimana con una corsa sotto la sud. A prendersi la scena però è ancora una volta José Mourinho, prima con il gesto delle lacrime verso la panchina del Monza, gesto che poco dopo gli costa un’espulsione, e poi in conferenza stampa.

Nel post partita, nell’intervista post partita di rito, lo Special One non si contiene, e parla prima della sua espulsione, accusando la panchina avversaria, per poi lanciare una frecciatina anche al Papu Gomez, che di recente ha rimediato una squalifica a causa del doping:

“Non ricordo che ha giocato in finale, mi sembra contro la Juve in semifinale già con un controllo positivo. Non è un problema mio. Io ho un po’ di tosse ma non voglio prendere quello sciroppo lì e farmi controllare”. Secondo il tribunale spagnolo il Papu avrebbe appreso della sua positività poche ore prima della finale di coppa del mondo in Qatar, con il calciatore che sostiene di aver ingerito uno sciroppo per curare il mal di gola.