Mourinho senza pace: nuovo infortunio in Roma-Monza

Mourinho senza pace: si fa male anche lui nel corso di Roma-Monza, ed è di nuovo emergenza per i giallorossi

Una partita difficilissima quella di oggi per la Roma, che ha ospitato il Monza per la gara valida per la nona giornata di Serie A. Giallorossi che partono decisamente meglio rispetto agli avversari e che collezionano più palle gol, ma che non riescono a mantenere la supremazia territoriale, come dimostra il dato sul possesso palla nel primo tempo.

Al minuto 41 l’episodio decisivo della gara, con l’ex Inter D’Ambrosio che rimedia il secondo giallo che gli costa l’espulsione. Gli uomini di Mourinho affrontano dunque tutto il secondo tempo con un uomo in più, ma il gol del vantaggio fatica ad arrivare, mentre più si avvicina la fine e più i fantasmi del pareggio spaventano Mourinho.

Dopo l’ennesimo palo colpito in stagione arriva il gol di El Shaarawy, che scaccia così ogni voce infamante sul suo coinvolgimento nel caso di calcio scommesse. Unica nota negativa della gara è l’ennesimo infortunio, ovvero quello di Evan Ndicka, che è stato costretto al cambio al minuto 73, al suo posto il rientro di Diego Llorente.

Mourinho senza pace: altro infortunio contro il Monza

Continua l’emergenza in difesa per la Roma di José Mourinho. Da inizio stagione infatti la difesa è senza dubbio uno dei reparti più in difficoltà, come dimostrano i tanti, troppi gol subiti nelle prime nove di questa Serie A.

Il rientro di Llorente è senza dubbio una nota positiva, in quanto consente allo Special One di avere a disposizione almeno tre titolari in quel ruolo, anche se uno di questi è Cristante adattato. Al minuto 73 arriva il cambio per l’ex Francoforte Ndicka, inizialmente si pensava potesse essere una scelta tecnica, nonostante però la condizione precaria di Llorente, solo più tardi si è saputa la verità.

Trauma contusivo al piede, e presenza a rischio per giovedì in Europa League, questi i risultati dei primi esami a cui è stato sottoposto il difensore centrale, adesso c’è da capire quanto saranno lunghi i tempi e se sarà davvero costretto a rimanere ai box giovedì.