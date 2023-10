Probabili formazioni Roma-Monza, la scelta di Mourinho in attacco

Probabili formazioni Roma-Monza, Mourinho deve fare i conti ancora con la pesante assenza di Smalling, mentre recupera uno dei titolari

Riprende ufficialmente il cammino della Roma in campionato dopo la sosta per le partite delle nazionali, durante la quale a prendersi la scena è stato Fabrizio Corona e lo scandalo legato al calcio scommesse e ai presunti calciatori coinvolti. Tra i nomi fatti dall’ex re dei paparazzi d’Italia ci sono anche quelli di Zalewski ed El Shaarawy, entrambi però hanno prontamente smentito le accuse e la società ha addirittura emesso un comunicato ufficiale per tutelare i suoi tesserati.

Non c’è tempo per lasciarsi distrarre dalle vicende extra campo perché oggi la sfida contro il Monza potrebbe rilanciare le sorti della stagione giallorossa. Un eventuale vittoria infatti consentirebbe alla squadra di superare i rivali della Lazio e di rimanere aggrappati ad un posto in Champions League.

Mourinho dovrà fare ancora i conti con l’assenza di Smalling, mentre potrà finalmente recuperare uno dei suoi titolari, ecco le possibili scelte dei due allenatori.

Probabili formazioni Roma-Monza, Smalling ancora assente: Mourinho ritrova un titolarissimo

Dopo i risultati di ieri la vittoria diventa ancora di più un obbligo per la Roma, che deve trovare i tre punti contro il Monza per riuscire a rimanere aggrappata al quarto posto. Inter, Lazio e Napoli sono tutte quante riuscite ad ottenere la vittoria, rispettivamente contro Torino, Sassuolo e Verona, rendendo ancora più salda la loro posizione in classifica.

Mourinho dovrà affrontare Palladino senza Smalling, che è ancora alle prese con un infortunio che lo tormenta da inizio stagione, mentre recupererà Llorente, che però non dovrebbe essere tra gli undici titolari, con Cristante che potrebbe dunque tornare al centro della difesa insieme a Mancini e Ndicka.

Dall’altra parte invece il mister dei biancorossi dovrà fare a meno di Izzo, rimasto addirittura fuori dalla lista dei convocati, ecco le possibili scelte dei due allenatori in vista della sfida di oggi.

ROMA (3-5-2) la probabile formazione: Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ndicka; Karsdorp, Bove, Paredes, Aouar, Spinazzola; Lukaku, Belotti. All. Mourinho

MONZA (3-4-2-1) la probabile formazione: Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Dani Mota; Colombo. All. Palladino