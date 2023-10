Roma-Monza, infortunio nel finale: è rimasto in campo zoppicando

Roma-Monza, altro infortunio nel finale: il calciatore costretto a rimanere in campo nonostante stesse zoppicando

Partita molto difficile quella di oggi per la Roma, che ha ospitato il Monza per la gara valida per la nona giornata di Serie A. I giallorossi sono partiti decisamente meglio rispetto agli avversari e che collezionano più palle gol, ma che non riescono a mantenere la supremazia territoriale, come dimostra il dato sul possesso palla nel primo tempo.

L’episodio decisivo del match arriva al minuto 41 del primo tempo, quando l’ex Inter Danilo D’Ambrosio rimedia il secondo giallo, lasciando così la sua squadra in 10 per 50 minuti più recupero.

All’ultimo respiro arriva il gol del Faraone El Shaarawy, che regala la gioia dei tre punti alla Roma di Mourinho, tuttavia gli infortuni fanno gioire per metà l’allenatore, che ha perso prima Ndicka e che poi ha visto farsi male anche Azmoun, che è dovuto anche rimanere in campo per non restare con un uomo in meno.

Vittoria fondamentale quella di oggi per la Roma, che aggancia momentaneamente il sesto posto, in attesa dell’Atalanta che giocherà alle 18 contro il Genoa. La prestazione non è stata delle migliori, soprattutto visto il vantaggio numerico per più di un tempo, ma alla fine quello che conta è il risultato.

L’emergenza in difesa sembra destinata a continuare, dopo gli infortuni di Smalling e Llorente, vicinissimi al rientro al 100%, si fa male anche Ndicka, ed ora la sua presenza è a rischio per giovedì.

Un altra nota dolente è l’infortunio di Sardar Azmoun, anche lui alle prese con un fastidio alla caviglia, ma costretto a rimanere in campo nonostante stesse vistosamente zoppicando. Non è ancora chiara l’entità dell’infortunio, ma gli esami post partita daranno certamente qualche informazione in più al riguardo e sulla sua possibile assenza nelle prossime partite.