Rosso e show in panchina, Mourinho spiega tutto: “Parole brutte”

Rosso e show in panchina, succede tutto nel finale di gara ma Mourinho decide di spiegare tutto nel finale di partita: “Parole brutte”

Vittoria importantissima per la Roma, che conquista i tre punti e si porta momentaneamente al sesto posto, in attesa della sfida tra Atalanta e Genoa, che si giocherà a Bergamo alle 18. Vincere aiuta a vincere, ed incanalare una serie di risultati utili consecutivi è l’unico modo per sopperire al pessimo inizio di stagione, in cui i giallorossi hanno già collezionato tre sconfitte, arrivate contro Genoa, Verona e Milan.

Quella contro Palladino era la prima partita dopo la sosta delle nazionali, ma soprattutto dopo lo scandalo del calcio scommesse e dei nomi dei presunti calciatori coinvolti fatti da Fabrizio Corona, tra i quali spiccavano anche quelli di Zalewski ed El Shaarawy. L’unica Corona che però merita oggi il Faraone è quella di migliore in campo, salvando di fatto il risultato grazie al suo gol nel finale. Finale di partita decisamente “rovente”, nel quale diventa protagonista anche José Mourinho, che rimedia un’espulsione prima della partita a San Siro contro l’Inter, lo Special One ha spiegato l’accaduto nel post partita.

Rosso e show in panchina: parla Mourinho dopo l’espulsione

Nel finale di partita arriva il gol di El Shaarawy che regala una vittoria fondamentale per il morale della squadra in vista del match contro l’Inter, che però vedrà un grande assente, ovvero José Mourinho, che ha rimediato un’espulsione poco prima del triplice fischio. Lo Special One si è presentato in conferenza stampa, ed ha spiegato i motivi del rosso, ed i una prestazione non brillante dei suoi, ecco le sue parole:

“Senza Dybala e Pellegrini ci manca un collegamento tra centrocampo e attacco .Ho provato a farlo con Aouar ma è diverso. Con la doppia punta abbiamo fatto risultati positivi ma senza un 10 è più difficile per noi. Pablo Marì sembrava un albero, perfetto con un blocco basso. Vignato è subentrato e ha fatto benissimo. Ho un rapporto molto vero con i miei giocatori, sanno che preferisco una verità brutta che una bugia bella“.

Sull’espulsione invece ha dichiarato: “Non lo so. Ho fatto due gesti alla panchina avversaria, ma non ho usato parole offensive. L’anno scorso abbiamo avuto un’ottima partita a Monza e dopo la partita gente brava, ma ancora cruda e senza esperienza, ha avuto brutte parole nei nostri confronti. Oggi l’unica panchina che ha fatto un grande show e pressione sull’arbitro è stata la loro. Non critico questo, critico che dopo una partita non devi usare parole brutte. Le mie parole per loro sono solo brava squadra, bravissimo allenatore, non c’è bisogno di questo”.