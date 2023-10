Al Bayern Monaco non basta Kane: Tuchel inguaia Mourinho

Al Bayern Monaco non basta solo Kane: Tuchel rischia di mettere nei guai anche la Roma di Mourinho: ecco la mossa dei campioni di Germania

Vittoria importantissima per la Roma, che conquista i tre punti e si porta momentaneamente a ridosso della zona Champions League. Vincere aiuta a vincere, ed incanalare una serie di risultati utili consecutivi è l’unico modo per sopperire al pessimo inizio di stagione, in cui i giallorossi hanno già collezionato tre sconfitte, arrivate contro Genoa, Verona e Milan.

Quella contro il Monza era la prima partita dopo la sosta delle nazionali, nonché la terza vittoria consecutiva in campionato, fattore determinante per riuscire ad entrare tra le prime quattro. Questa volta Romelu Lukaku non ha segnato, ma ha comunque dimostrato di poter essere utile alla causa, continuando a lottare su ogni pallone e portando via diversi uomini ai suoi compagni di reparto.

Sarà lui l’obbiettivo primario della società in estate, che dovrà trovare il modo per venire incontro alle richieste del Chelsea sul costo del cartellino, nel frattempo però un altro degli obbiettivi giallorossi rischia di sfumare, su di lui si fa ancora più insistente l’interesse del Bayern Monaco di Thomas Tuchel.

Al Bayern con Kane: Tuchel inguaia Mourinho

Continua il duro lavoro di Tiago Pinto sul mercato, che continua a sondare diversi calciatori per puntare a migliorare la rosa a disposizione dell’allenatore. Nonostante l’incertezza che regna sul futuro dello Special One la società non può esimersi dal fare progetti futuri, e di continuare a sondare diversi profili, uno in particolare la Roma lo sta seguendo con attenzione.

Stiamo parlando di Eric Dier, difensore centrale e mediano del Tottenham, che potrebbe essere in uscita da Londra. La Roma lo segue ormai da diverso tempo, e spera di poter provare un affondo nella prossima finestra di mercato, tuttavia le ultime notizie non fanno ben sperare i tifosi romanisti.

Sembrerebbe infatti che la Roma non sia l’unica squadra interessata al centrale inglese, su di lui infatti ci sarebbe l’interesse anche del Bayern Monaco di Thomas Tuchel. Dier è finito ai margini del progetto sportivo del Tottenham, ed un addio sembra ormai inevitabile, i giallorossi puntavano su questo per ingaggiarlo, ma ora la concorrenza del Bayern rischia di far saltare l’affare.