Calciomercato Roma, doppio intreccio in Premier: Pinto l’ha fatto di nuovo

Nonostante il filotto di vittorie consecutive, la Roma potrebbe rinforzare l’organico con innesti mirati. Le occasioni di certo non mancano: filo diretto con la Premier.

Protagonista di una gara dai due volti, la Roma è riuscita a portare a casa tre punti di nevralgica importanza contro il Monza. Serviranno altre vittorie, però, per riuscire a ricucire definitivamente il gap rispetto al gruppo europeo. E chissà che una mano non possa arrivare anche dal mercato.

Tra i reparti per i quali potrebbero caldeggiarsi occasioni interessanti, fari puntati soprattutto sulla difesa, falcidiata da numerosi infortuni in questo primo scorcio di stagione. L’assenza di Smalling come guida del reparto e punto di riferimento nello spogliatoio si sta facendo sicuramente sentire. Un innesto potrebbe garantire maggiori soluzioni, offrendo un ventaglio di alternative importante. Sotto questo punto di vista, non sono pochi i nomi nel mirino di Pinto, che ad esempio potrebbe mettere nel mirino diversi calciatori che militano in Premier League.

Calciomercato Roma, da Chalobah a Solet: nomi sul taccuino dei giallorossi

Come riferito da calciomercatonews.com, l’asse Roma-Premier potrebbe infatti ritornare ad infiammarsi. Due nomi nella lista dei desideri dei giallorossi potrebbero essere Eric Dier e Chalobah. Il 29 enne del Tottenham non ha ancora rinnovato il suo contratto con gli Spurs, in scadenza nel 2024, ed ha cominciato a guardarsi intorno alla ricerca di soluzioni alternative.

Da non trascurare, però, neanche l’opzione Chalobah. Il difensore inglese, che all’occorrenza può essere impiegato anche in mediana, è stato accostato a diversi club italiani già nei mesi scorsi. Per svariati motivi, però, un suo trasferimento in Serie A non si è mai concretizzato. Alla luce dei buoni rapporti con il Chelsea, un nuovo intreccio con i Blues non è affatto da escludere. Sullo sfondo, infine, resta sempre Eric Solet. Il difensore del Salisburgo, oggetto del desiderio della Roma nelle scorse settimane, non è sparito dai radar giallorossi. Al momento non si segnalano contatti tra le parti ma la situazione andrà comunque monitorata con attenzione.