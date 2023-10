Calciomercato Roma, svolta improvvisa: erede Rui Patricio a costo zero

Continuano le voci relative alle prossime mosse di mercato della Roma, a caccia di rinforzi specifici in diversi settori del campo. Le ultime.

La vittoria contro il Monza ha consentito alla Roma di José Mourinho di incamerare tre punti di notevole importanza. Nonostante le difficoltà palesate nello sviluppo di gara, i giallorossi sono cresciuti alla distanza, riuscendo a sbloccare la gara nei minuti finali.

Mourinho comunque può sorridere. Soprattutto nell’abnegazione alla fase difensiva, infatti, la squadra sembra essere ritornata piuttosto coriacea. Non si tratta sicuramente di un dettaglio, visto che nelle prime uscite stagionali i giallorossi avevano denotato qualche limite piuttosto evidente. Ad essere criticata, infatti, erano state soprattutto le prestazioni di Rui Patricio. L’estremo difensore portoghese, legato alla Roma da un contratto in scadenza la prossima estate, difficilmente prolungherà la sua avventura con la maglia giallorossa. Motivo per il quale Pinto è già al lavoro e sotto traccia sta scandagliando il terreno, alla ricerca di una soluzione congeniale.

Calciomercato Roma, intrigo Lunin: le ultimissime

Un nome che, ad esempio, può essere spendibile in chiave Roma è sicuramente quello di Andrij Lunin. L’estremo difensore del Real Madrid ha trovato poco spazio tra le fila delle Merengues e salvo clamorosi colpi di scena terminerà la sua avventura ai Blancos al termine di questa stagione.

Secondo quanto riferito da calciomercatonews.com, i giallorossi potrebbero farsi vivi per Lunin, sondando in maniera esplorativa la situazione. Oltre ai costi assolutamente contenuti, ad imprimere una svolta importante alla trattativa potrebbero essere la volontà di Lunin di ritagliarsi uno spazio importante e il desiderio dei giallorossi di puntare forte su un estremo difensore molto promettente. Al momento, ribadiamolo, non ci sono sviluppi in merito. Tuttavia, si tratta di una traccia da monitorare con attenzione in quanto foriera di possibili sviluppi.