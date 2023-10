Clamoroso ritorno in Serie A: Napoli tradito e derby con la Lazio

Clamoroso ritorno in Serie A: il calciatore tradisce il Napoli e adesso è conteso tra i giallorossi e la Lazio

Gara difficilissima quella che la Roma ha dovuto sostenere contro il Monza, nonostante il fattore campo e nonostante l’aver giocato per più di un tempo con un uomo in più. L’espulsione è stata senza alcun dubbio l’episodio chiave della gara, con i giallorossi che avevano già dimostrato di poter dettare il loro gioco, ma che hanno rischiato di portare a casa un solo punto.

Grazie al gol di El Shaarawy i giallorossi conquistano la terza vittoria consecutiva in campionato, quarta contando anche le coppe europee, risultati che hanno riavvicinato la squadra alla zona Europa, in particolare a quella Champions, obbiettivo dichiarato della società.

Per riuscire a tornare a giocare la Champions League sarà fondamentale continuare su questi passi, ma molto probabilmente serviranno anche rinforzi dal mercato. A gennaio la Roma potrebbe pensare di portare qualcosa in più al reparto offensivo, nonostante sia il reparto che più di è messo in mostra durante questo inizio di campionato. Tiago Pinto ha già in mente un nome, ed è una vecchia conoscenza ella Serie A, su di lui però c’è anche ‘interesse della Lazio.

Clamoroso ritorno in Serie A: sfida Roma Lazio per l’ex Napoli

Sono nove le partite di campionato giocate finora dalla Roma, nella quale ha fatto registrare la bellezza di 20 gol fatti, anche se va detto che 11 sono stati segnati in appena due partite, le vittorie contro Empoli e Cagliari, rispettivamente per 7-0 e per 4-0.

Numeri che restano comunque di alto livello, ma che stanno facendo pensare a Tiago Pinto di aggiungere quel qualcosa in più nel reparto offensivo a disposizione di Mourinho.

Il profilo seguito da Tiago Pinto è nientemeno che Lorenzo Insigne, l’ex Napoli viene da una stagione tormentata in MLS, dove a causa delle sette sconfitte consecutive è rimasto fuori dalla zona playoff.

A lanciare la notizia è calciomercato.com, che parla di come Insigne si sia affidato ad una delle agenzie più importanti del mondo, ovvero la Stellar, pur di tornare nel vecchio continente. Le due piste più plausibili sarebbero quelle di Lazio, dove ritroverebbe Sarri, e la Roma, che potrebbe provare a chiudere per un prestito con diritto di riscatto, ma il calciatore dovrebbe tagliarsi considerevolmente il suo ingaggio da 7,5 milioni netti a stagione.