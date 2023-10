Lesione del legamento crociato, UFFICIALE: stagione finita

Nuova tegola ufficiale in Serie A. Dopo l’infortunio accusato nell’anticipo della nona giornata il difensore ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio.

Ufficiale, ennesimo lungo infortunio in Serie A e stagione potenzialmente chiusa in anticipo per uno dei protagonisti del campionato italiano. Gli esami clinici a cui si è sottoposto il difensore, che ha lasciato il campo disperato dopo l’infortunio nell’anticipo, hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

Piove sul bagnato in casa Torino, mentre continua a scricchiolare la panchina di Ivan Juric, c’è una grave tegola ufficiale con cui fari i conti in casa granata. La squadra guidata dal croato è stata battuta per 3-0 in casa dall’Inter di Simone Inzaghi, prossima avversaria della Roma in campionato. Durante l’anticipo della nona giornata ha alzato bandiera bianca per un doloroso infortunio il difensore centrale Peer Schuurs. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto l’olandese hanno dato l’esito peggiore per la squadra granata.

Serie A, tegola ufficiale per il Torino: lesione del legamento crociato per Schuurs

Ecco quanto si legge sul report ufficiale emesso dal Torino: “Gli esami strumentali eseguiti su Perr Schuurs hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il calciatore eseguirà a breve la consulenza ortopedica chirurgica. ”

I granata perdono per i prossimi mesi uno dei perni della difesa di Juric. Arrivato due stagioni fa dall’Ajax il classe ’99 quest’anno aveva anche trovato la sua prima rete in campionato, ora molto probabilmente si rivedrà in campo la prossima stagione. Di sicuro non sarà presente nella sfida di ritorno tra Torino e Roma, in programma alla fine di febbraio allo stadio Olimpico. Sul sito ufficiale dei granata viene espresso anche un toccante augurio nei confronti dell’olandese: “Tutto il Torino Football Club stringe Perr con un affettuoso abbraccio, con l’augurio di rivederlo al più presto protagonista in campo.”