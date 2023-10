Niente Inter per Dybala, tempi di recupero più lunghi

Dybala è alle prese con un infortunio al legamento collaterale del ginocchio che aveva subito un brutto colpo nella gara con il Cagliari

La coperta per la Roma è sempre corta. In questi giorni in cui le temperature cominciano ad abbassarsi, i giallorossi si sono accorti di aver freddo ai piedi. La metafora non riguarda solo il clima, ma la situazione della rosa di Mourinho che non riesce a superare l’emergenza per gli infortuni che hanno colpito la squadra in queste settimane. Dopo il recupero di Llorente, che non è stato mandato in campo dal primo minut per precauzione, sembrava la situazione stesse per migliorare.

Mentre lo spagnolo potrebbe scendere in campo da titolare contro lo Slavia Praga, c’è Smalling che lavora per rientrare dopo l’infiammazione dei tendini accusata nei primi giorni di settembre. Dalla sfida con il Milan, l’inglese non si è più visto in campo e José, come tutti i tifosi giallorossi, lo stanno aspettando a braccia aperte. La difesa sembrava vicina a tornare al completo – salvo Kumbulla che tornerà nel 2024 – quando Ndicka ha subito una botta al piede durante la gara con il Monza.

Non sembra essere nulla di preoccupante, però, con il numero 5 che non ha accusato grandi fastidi. La difesa sembra tornare a sorridere, mentre in attacco si stringono i denti. Azmoun, infatti, ha concluso la partita zoppicando a causa di un problema al polpaccio destro e si teme uno stop lungo.

Dybala ancora fuori: slitta il rientro e niente Inter

Così, mentre lo Special One tira le lenzuola per coprire il reparto arretrato, quello offensivo si scopre con lo stop dell’iraniano che aveva avuto un ottimo impatto in campo. questo, però, non basta per far gelare i tifosi della Roma che guardano con preoccupazione alla gara di domenica prossima.

Paulo Dybala, infatti, potrebbe non esserci. Come riporta il Corriere dello Sport, l’argentino è ancora alle prese con uno stiramento del legamento collaterale, problema accusato nella gara col Cagliari. Il suo rientro era previsto per la partita con i nerazzurri, ma le sue condizioni non sono migliorate abbastanza per permettergli di rientrare. Secondo Sky Sport, il suo rientro è previsto prima del derby, con possibili spezzoni con Lecce e Slavia Praga. Niente da fare, invece, per Pellegrini che tornerebbe contro la Lazio