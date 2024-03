Dalla Juventus alla Roma: via libera per il colpo a zero

Calciomercato Roma, può arrivare il via libera per il colpo a costo zero dalla Juventus. Ecco le manovre del club bianconero sul tema dei rinnovi di contratto.

La nona giornata di Serie A si è chiusa ieri con i posticipi del lunedì, Roma e Juventus hanno trovato la vittoria di misura nel turno di campionato dopo la sosta. I giallorossi hanno superato l’ostacolo Monza, grazie alla rete al novantesimo minuto di Stephan El Shaarawy, trovando tre punti importanti in vista del big match in casa dell’Inter. La squadra bianconera ha invece superato in trasferta il Milan di Stefano Pioli, grazie alla rete di Locatelli. Le due squadre possono dare vita ad un nuovo intreccio di calciomercato nei prossimi mesi.

La vittoria di misura sul Monza ha consentito alla Roma di Mourinho di conquistare tre punti pesanti in classifica. I giallorossi si avvicinano alla zona europea della Serie A, distando ora tre punti dalla quarta piazza occupata dal Napoli di Garcia. Giovedì i giallorossi tornano in campo in Europa League per la sfida decisiva allo Slavia Praga, mentre domenica ci sarà un nuovo big match, in casa dell’Inter capolista di Simone Inzaghi. Nerazzurri che sono tornati in vetta grazie alla vittoria della Juventus sul campo del Milan, con i rossoneri che ora occupano la seconda posizione in classifica. Roma e Juve possono essere protagoniste di un nuovo intreccio di mercato a stretto giro di posta.

Calciomercato Roma, idea Rugani a costo zero: Juventus al bivio sul rinnovo

Tiago Pinto nelle ultime sessioni di mercato ha affondato diversi colpi a parametro zero. In estate il portoghese si è aggiudicato Aouar e Ndicka in scadenza di contratto e potrebbe prendere corpo la suggestione Daniele Rugani per la difesa giallorossa.

Il difensore centrale classe ’94 è in scadenza di contratto con la Juventus. Nelle scorse settimane José Mourinho aveva rivolto una battuta al tecnico bianconero, invidiandolo di avere in panchina proprio l’ex Empoli. Come evidenzia il sito della ‘Gazzetta dello Sport’, la Juve è al bivio sulla questione del rinnovo di Rugani. L’aumento di bilancio del club non mette pressioni sul tema dei rinnovi e sul futuro del difensore non è da escludere l’addio a costo zero.