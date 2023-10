Fulmine a ciel sereno bianconero: esonero UFFICIALE

Fulmine a ciel sereno per l’allenatore bianconero: a sorpresa arriva per lui l’esonero UFFICIALE, chi entrerà al suo posto?

Il calcio si sa è uno sport crudele, lo sanno bene i tifosi, ma lo sanno benissimo anche calciatori e allenatori, in particolare quest’ultimi, che in caso di insuccesso pagano per primi le colpe di tutti.

È quello che è successo in casa bianconera, quando dopo un avio di stagione poco convincente a rimetterci è proprio l’allenatore. La società ha diramato un comunicato ufficiale in cui annuncia di aver sollevato il tecnico dall’incarico, ma adesso chi arriverà al suo posto?

Fulmine a ciel sereno per il bianconero: UFFICIALE l’esonero

Dopo un avvio di campionato decisamente poco entusiasmante, ed una classifica che si comincia a fare sempre più complicata l’Udinese ha optato per una soluzione drastica, ovvero quella di sollevare dall’incarico l’allenatore Andrea Sottil.

Il suo addio ai bianconeri era nell’aria secondo le indiscrezioni uscite in mattinata, ed è prontamente arrivato il comunicato ufficiale del club, che con queste parole annuncia definitiva separazione:

Udinese Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra Andrea Sottil.Al mister vanno i più sentiti ringraziamenti per la professionalità e l’impegno sempre dimostrati e per i bei momenti vissuti insieme in questo anno e mezzo in cui ha guidato la squadra. Lasciano il club anche i collaboratori Gianluca Cristaldi, Salvatore Gentile, Jacopo Alberti ed Eugenio Vassalle che il club ringrazia per il lavoro svolto. Grazie mister e in bocca al lupo