Il Psg lo ‘regala’ alla Roma: il nuovo intreccio è clamoroso

L’ultima indiscrezione dalla Spagna potrebbe far ritagliare un nuovo spazio di manovra per la Roma. L’erede sarebbe già stato individuato: le ultime.

Metabolizzato l’importante successo ottenuto contro il Monza, per la Roma di José Mourinho è già tempo di programmare i prossimi impegni ufficiali. Tra Europa League e campionato, infatti, i giallorossi saranno attesi da un vero e proprio tour de force. Intanto, le voci di mercato cominciano a calamitare l’attenzione mediatica.

Salvo clamorosi colpi di scena, non si prospetta una sessione invernale scoppiettante per i capitolini, che comunque vaglieranno quelle soluzioni che si presenteranno. L’obiettivo è quello di puntellare l’organico a disposizione di José Mourinho con innesti di qualità, mirati e funzionali sin nell’immediato. Condizioni che chiaramente si coniugano con parametri di bilancio piuttosto stringenti. A cambiare le carte in tavola, però, potrebbero essere eventuali cessioni. Ci sarà tempo per riparlarne.

Calciomercato Roma, dalla Spagna: domino Soler-Tielemans, le ultime

Un nome interessante che è stato accostato nuovamente alla Roma è quello di Youri Tielemans. Il belga, che comunque ha ribadito la sua volontà di restare all’Aston Villa, fino a questo momento non sta trovando spazio nello scacchiere tattico di Emery. Un suo addio, sebbene sia un’opzione piuttosto difficile, non è da escludere a priori.

In questo senso si situano le ultime indiscrezioni rilanciate da fichajes.net. Secondo quanto riferito, infatti, l’Aston Villa starebbe meditando di acquistare un nuovo centrocampista. Tra i nomi finiti nel mirino del club inglese ci sarebbe anche Soler, che non è considerato incedibile dal Paris Saint Germain. Per adesso non sono state avviate trattative in questo senso, ma si tratta di una traccia da monitorare con attenzione. Ricordiamo che l’ex Valencia è legato al Psg da un contratto in scadenza nel 2027, con una valutazione di circa 20 milioni di euro. La soluzione prestito, però, non può essere trascurata a priori. Ad ogni modo, nel caso in cui dovesse riuscire a mettere le mani su Soler, non è escluso che alla fine l’Aston Villa possa decidere di avallare l’addio di Tielemans. Roma (eventualmente) alla finestra.