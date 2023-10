Infortunio Azmoun, l’attesa non preoccupa la Roma: la data degli esami

Emergenza infortuni finalmente rientrata per Mourinho, che punta a recuperare gran parte dei titolari in vista delle prossime sfide

Contro il Monza la Roma è riuscita a centrare la sua terza vittoria consecutiva in campionato, quarta contando anche le coppe europee. Protagonista assoluto Stephan El Shaarawy, che si è caricato la squadra sulle spalle segnando il gol del definitivo 1-0 al novantesimo minuto.

Il Faraone non è nuovo a trovare il gol nel finale, risultando spesso decisivo in “zona cesarini”, simbolo della tenacia di un calciatore che resta imprescindibile per Mourinho, anche per le sue doti tecniche. Grazie a questa vittoria i giallorossi si rifanno sotto per la corsa al quarto posto, che significherebbe accesso diretto alla prossima Champions League, obbiettivo primario della società per questa stagione.

Gli infortuni giocheranno un ruolo chiave, come si è visto già nella passata stagione, quando nel finale, quando più la squadra ne aveva bisogno, sono venuti a mancare parecchi elementi fondamentali dell’allenatore, che si è visto spesso costretto a ripiegare sui ragazzi della primavera. Nel corso della partita contro i biancorossi anche Sardar Azmoun ha avvertito un fastidio, preoccupando non poco lo Special One dopo una buona prestazione in campo.

Infortunio Azmoun, emergenza rientrata: venerdì gli esami

Sardar Azmoun può essere l’uomo in più di questa Roma? Nonostante il suo arrivo non sia stato accolto con entusiasmo da parte della tifoseria l’iraniano ha dimostrato buone cose nella partita contro il Monza, e nel corso della stagione potrebbe davvero essere una freccia in più nell’arco dello Special One.

Una grande incognita riguarda la sua condizione fisica, l’attaccante ex Leverkusen nella scorsa stagione ha avuto diversi problemi fisici che lo hanno tenuto lontano dal rettangolo di gioco, ed anche nella partita contro il Monza ha avvertito un fastidio che potrebbe costargli alcune partite di stop.

Secondo quanto riporta Fabrizio Biafora su Twitter il calciatore non ha ancora fatto una risonanza, ma quest’ultima potrebbe anche non essere necessaria, in quanto anche il suo infortunio potrebbe essere molto meno grave del previsto. Ottime notizie insomma per Mourinho, che oltre all’iraniano recupera anche Ndicka e Smalling, facendo così rientrare l’emergenza in difesa che aveva preoccupato allenatore e tifosi nelle ultime settimane