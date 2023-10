Roma, sospiro di sollievo Mourinho: l’esito degli esami

Roma, Mourinho può finalmente tirare un sospiro di sollievo dopo i tanti infortuni degli ultimi giorni: ecco l’esito degli esami

La partita contro il Monza rappresenta la prima vittoria per la Roma dalla ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali, durante la quale è scoppiato lo scandalo legato al calcio scommesse lanciato da Fabrizio Corona, che per primo aveva parlato del coinvolgimento di alcuni calciatori in un giro di scommesse illegali.

Tra i nomi fatti da Corona ci sarebbe anche quello di Stephan El Shaarawy, che ha da subito voluto smentire queste accuse, prima con un post apparso sulle sue pagine social, e poi tramite i suoi legali, facendo partire una querela che vede coinvolto non solo l’ex re dei paparazzi italiani, ma anche Striscia la Notizia.

La partita contro i biancorossi è finita con il risultato di 1-0 per la squadra di Mourinho, ed il mattatore è stato proprio il Faraone con un tiro al volo al minuto 90, ma purtroppo alcuni elementi della rosa hanno avuto a che fare con dei problemi fisici, su tutti Azmoun e Ndicka. Per quanto riguarda l’ivoriano arrivano buone notizie circa un suo recupero, ecco le ultime indiscrezioni.

Mourinho può sorridere: ecco l’esito degli esami

A seguito della partita con il Monza le condizioni di Ndicka preoccupavano e non poco l’allenatore José Mourinho, già costretto più volte a ripiegare su Cristante come difensore centrale. Arrivano buone notizie però per quanto riguarda il centrale ex Francoforte, secondo quanto riporta Filippo Briafora infatti quello di Ndicka non sarebbe un infortunio serio, ma solo una botta, motivo per il quale potrebbe essere tra i disponibili nelle prossime partite.

Buone notizie da #Ndicka, che ha preso solo una botta: non è un infortunio serio e in base alle condizioni del piede domani decideranno se farlo allenare in gruppo. #Azmoun sarà rivalutato venerdì, non ha fatto alcuna risonanza (che potrebbe anche non essere necessaria)#ASRoma — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) October 24, 2023

Da valutare ancora le condizioni di Azmoun, che sarà dunque valutato venerdì, ma nel frattempo Mourinho potrà tirare un sospiro di sollievo per quanto riguarda il reparto arretrato, che in stagione ha già dimostrato di essere il più fragile della rosa, come dimostrano i tanti gol subiti in questo avvio di stagione.