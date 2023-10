Cifre UFFICIALI, ultimatum ‘inatteso’: colpo di scena Conte

Il profilo di Antonio Conte continua ad essere accostato a diverse panchine. L’ultimo (possibile) indizio arriva dall’Inghilterra. Svelati alcuni numeri.

Volente o nolente, il nome di Antonio Conte continua a tenere banco. Il tecnico salentino, reduce dall’esperienza sulla panchina del Tottenham, si è preso del tempo per capire il da farsi.

Contattato dal Napoli, l’ex CT della Nazionale non ha trovato l’accordo con De Laurentiis. Come ribadito in più di una circostanza dal diretto interessato, Conte non è affatto disposto a prendere una panchina in corso. Ragion per cui ogni discorso sarà (eventualmente) rimandato in ottica estiva. Per adesso, però, il suo futuro continua ad essere un rebus tutto da sciogliere e le sorprese sono dietro l’angolo. Oltre che al Napoli, infatti, il profilo di Conte ruota anche in orbita Roma e Juventus, nel caso in cui le avventure di Mourinho ed Allegri dovessero giungere al capolinea. Parallelamente, però, rumours sempre più insistenti provenienti dall’Inghilterra vedrebbero Conte sulla panchina del Manchester United.

Calciomercato Roma, Conte-United: dall’esonero di ten Hag al possibile via libera

Una traccia, quest’ultima, da monitorare con attenzione in quanto foriera di possibili sviluppi. Nonostante i due successi consecutivi ottenuti in campionato, infatti, la panchina di ten Hag potrebbe non essere così salda. Qualora l’ex Ajax non dovesse riuscire a centrare gli obiettivi stagionali, non è escluso che la dirigenza dei Red Devils possa decidere di varare un clamoroso ribaltone.

I bookmakers, sotto questo punto di vista, sono assolutamente scatenati. Secondo quanto riferito da The Independent, che riprende le quote apparse su Bet Victor, l’eventuale esonero di ten Hag è quotato 13 volte la posta. Cifra piuttosto alta, che però potrebbe subire un drastico ridimensionamento nel caso in cui lo United dovesse incappare un altro filotto di sconfitte. Difficile che Conte possa accettare un incarico in corsa. Tuttavia, in caso di risultati negativi, non è escluso che i Red Devils possano intensificare il pressing sul tecnico pugliese per provare a sondare il terreno. Ovviamente tutto questo, al momento, è confinato nell’alveo delle mere ipotesi. Staremo a vedere cosa succederà.