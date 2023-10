Dall’Inter alla Juve: c’era una volta la Roma

Dall’Inter alla Juve, il calciatore ormai sembra a un passo dal poter vestire la nuova maglia: la Roma ormai è solo un ricordo

La Roma sta ritrovando la forma migliore, dopo un pessimo avvio di stagione, che aveva collocato la squadra nella parte bassa della classifica. Le sconfitte contro Milan, Verona e Genoa hanno rischiato di portare Mourinho verso l’esonero, voce però prontamente smentita dalla società, che però non ha ancora intavolato una trattativa per il rinnovo con il portoghese.

Il suo contratto è in scadenza a giugno, e almeno finora non ci sono stati incontri ufficiali per parlare di un prolungamento di contratto. Stando alle ultime indiscrezioni però quell’incontro potrebbe arrivare a breve, ovvero durante la sosta invernale, periodo in cui dunque potremo sapere il futuro di José Mourinho, se sarà nella capitale o meno.

Nonostante questo lo Special One è concentratissimo sul suo presente nella Roma, come dimostra il fatto che sta già programmando il mercato in entrata per gennaio, nel quale i giallorossi dovranno necessariamente portare qualche rinforzo alla rosa se vogliono sperare di rimanere aggrappati alla corsa al quarto posto. Uno dei reparti più in difficoltà finora è stato quello arretrato, ecco perché Pinto stava seguendo un possibile erede di Ibanez, ma la concorrenza comincia a farsi agguerrita.

Dall’Inter alla Juve: la Roma si defila

Con o senza Mourinho, la Roma ha il dovere di cominciare a pianificare la squadra di “domani, con Tiago Pinto che è sempre al lavoro per monitorare possibili colpi che possano elevare il tasso tecnico della rosa, in particolare in difesa, ruolo maggiormente in difficoltà in questo avvio di stagione.

L’addio di Ibanez si sta dimostrando particolarmente difficile da superare, soprattutto visti i problemi di Smalling e Lorente, che sono stati spesso assenti in queste prime uscite stagionali. Uno dei nomi seguiti da Pinto è quello del centrale del Porto David Carmo, 24 anni, prelevato dai Dragoni dal Braga.

Grazie alle sue prestazioni il calciatore ha attirato l’attenzione non solo della Roma, ma anche di diversi altri club di Serie A, tra cui Inter, Juventus e Napoli, che hanno cominciato a seguire da più da vicino il calciatore in attesa di poter tentare l’affondo. Un’eventuale asta non gioverebbe ai giallorossi, che in questo caso potrebbero pensare di abbandonare la pista che porta all’ex Braga.