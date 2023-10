Il colpo a zero dipende da Mourinho: Inter in agguato

Il colpo a zero dipende da Mourinho, ma c’è l’Inter in agguato pronta ad inserirsi. Ecco quello che potrebbe succedere la prossima estate

Domenica pomeriggio c’è Inter-Roma. Un duello atteso da molti, una partita sentita soprattutto per Mourinho che però in panchina non ci sarà dopo la squalifica di ieri. Ci sarà un’accoglienza particolare anche per Romelu Lukaku, con 50mila fischietti pronti a emettere suoni ogni volta che il belga toccherà il pallone. Ma Big Rom ha le spalle larghe, e questo potrebbe anche stimolarlo a fare bene, più del solito.

Ma oltre il campo la sfida tra i due club si potrebbe espandere anche sul mercato a quanto pare. Sì, le informazioni che sono state riportate da todofichajes.com parlano di un intreccio che si potrebbe vedere nella prossima stagione. Nel mirino infatti c’è un colpo a parametro zero che, dalle parti di Trigoria, dipende soprattutto dalla permanenza di Mourinho che, al momento, appare davvero difficile: il tecnico ha un contratto in scadenza alla fine dell’anno e ancora non si è parlato di rinnovo.

Il colpo a zero dipende da Mourinho, Inter su Nacho

Contratto in scadenza senza nessuna opzione di rinnovo anche per Nacho, difensore del Real Madrid che già a gennaio potrebbe intavolare trattative con i club interessati al suo cartellino. Tra questi ci sarebbe la Roma (alla condizione di prima, vale a dire che Mou resti) ma anche l’Inter, con Marotta abituato a fare dei colpi senza spendere un euro sul mercato.

Insomma, un unico obiettivo per due società che hanno deciso di fare innesti sfruttando soprattutto quelle che sono le difficoltà contrattuali degli altri club. Né Pinto, e nemmeno Marotta, sono nuovi a questi tipi di colpi. Una situazione da tenere sotto la lente d’ingrandimento. La notizia è riportata da todofichajes.com.