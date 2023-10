Mourinho, annuncio su Lukaku prima dell’Inter: “Ero disperato”

Mourinho, da Lukaku all’avvicinarsi di Inter-Roma: ecco tutte le parole del mister dopo la vittoria in Europa League contro lo Slavia Praga

Risultato importante quanto limpido quello ottenuto dalla compagine giallorossa nella serata odierna, contro uno Slavia Praga che, oltre a non evocare felicissimi ricordi in casa Roma, ha sin da subito rappresentato l’insidia più importante del girone G di Europa League. Gli uomini di Mourinho sono da tempo consapevoli della necessità e dell’importanza del dover provare a raggiungere il primo posto, al fine di evitare sacrifici e sforzi ulteriori nella fase a gironi.

Vincere oggi, con una squadra a bottino pieno come la stessa Roma, significava creare il primo scorcio all’interno di una classifica che nuove e preziose indicazioni potrebbe riferire nel corso delle prossime settimane, quando Lukaku e colleghi dovranno affrontare nella sfida del ritorno la compagine ceca. Adesso, però, l’impegno più importante è quello di domenica, contro l’Inter, circa il quale ha così parlato José Mourinho, toccando una serie di punti che hanno riguardato sia la vittoria di stasera che la preparazione all’imminente big match contro Inzaghi.

“Quando inizi la partita con un gol, il match viene indirizzato verso altri binari ma va detto che abbiamo fatto molto bene il pressing, con il lavoro di El-Shaarawy che ha propiziato il gran gol di Bove. Sapevamo che loro sono forti con la palla e abbiamo provato a indirizzare la gara proprio con questo lavoro di pressing, concedendo loro poco possesso. Nel primo tempo abbiamo lavorato bene mentre nel secondo si è abbassata un po’ l’intensità”.

Mourinho, avviso e annuncio prima di Inter-Roma: “Ecco cosa deve fare Lukaku”

“Ci sono diversi indisponibili ma anche giocatori che giocano sempre. El-Shaarawy può giocare ovunque ed è utilissimo in una rosa come la nostra che ha diversi problemi e limiti in termini di giocatori a disposizione. Lo Slavia Praga gioca con una difesa a tre e ho pensato che El-Shaarawy potesse trovarsi a suo agio in questo contesto tattico, mentre loro si attendevano che avrei schierato Belotti”.

“L’Inter ha due squadre e ha giocatori più riposati visto che ha giocato martedì e hanno tanta intensità e benzina, grazie anche alla possibilità di poter contare su una rosa che vanta due giocatori per ruolo. Dall’altro lato, ci siamo noi in difficoltà: dall’alto notavo come ci fossero tanti giovani dalla panchina ad allenarsi. Si tratta di una situazione non semplice ma quando sono sceso a gara conclusa ho visto Cherubini correre nella mia direzione per abbracciarmi. Sono contento perché oggi San Basilio è in festa per lui”.

Su Lukaku: “Deve riposare, mentre io adesso vado a Trigoria per dormire un po’ che domani abbiamo l’allenamento. Questo è quello che deve fare, in vista di una grande partita contro una super-squadra e la cosa più importante è stare nelle migliori condizioni possibili. All’ultimo minuto ero disperato per il possibile infortunio di Cristante e sono sicuro che Inzaghi non vede come un dramma quando un suo giocatore si fa male, mentre a me la situazione è differente. Piccoli problemi mi generano maggiori difficoltà”.