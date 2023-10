Stangata UFFICIALE del Giudice Sportivo: 4 anni di squalifica

Grave episodio di violenza in campo e stangata ufficiale del Giudice Sportivo. Il responsabile dovrà scontare quattro anni di squalifica, ecco il comunicato che fa chiarezza.

Lunghissima squalifica e stangata ufficiale del Giudice Sportivo dopo l’aggressione in campo. Ad avere la peggio nell’episodio violento capitato nelle categorie minori è stato il direttore di gara. L’arbitro della sfida è stato colpito con violenza da un calciatore ed è finito in ospedale con una prognosi di sette giorni. Ora gli organi della giustizia sportiva hanno deciso di intervenire con la mano pesante, il dirigente è stato infatti squalificato per quattro anni.

L’aggressione risale a domenica 22 ottobre, durante il match del girone A della Seconda Categoria dell’Umbria tra il Taulantet ed il Promano. La gara è stata combattuta ed accese, certificata dal punteggio finale di 2-2. A fine gara però c’è stata l’aggressione del direttore di gara, colpito ad un dirigente della squadra Promano con forza ad altezza del collo. Il giovane direttore di gara, di 25 anni, è stato costretto a rivolgersi alle cure ospedaliere, che ne hanno certificato la gravità dell’aggressione.

Arbitro aggredito, squalifica UFFICIALE di quattro anni: il comunicato del Giudice Sportivo

Una settimana di prognosi per il direttore di gara, colpito al termine della sfida nella serie minore umbra. Il Giudice Sportivo territoriale della Lega Nazionale Dilettanti ha scelto la mano pesante dopo quanto accaduto al termine della sfida di Seconda Categoria, squalificando il responsabile fino al dicembre del 2027.

Il comunicato ufficiale del Giudice Sportivo lascia poco spazio all’immaginazione. Ecco quanto si legge sulle motivazioni della squalifica: “Al termine della partita, mentre l’arbitro conversava con l’allenatore del Taulantet, con una azione violenta ed improvvisa, connotata da particolare aggressività, colpiva il direttore di gara alla base del collo provocandogli fortissimo dolore. Successivamente, in ragione del dolore persistente, l’arbitro si recava al Pronto Soccorso di Perugia, ove gli veniva diagnosticato un trauma contusivo del rachide al passaggio cervicodorsale da aggressione, con prescrizione di farmaci e collare di schanz per 7 giorni.“