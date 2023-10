Addio e semaforo verde per la Roma: ecco il sostituto

Addio e semaforo verde per la Roma di Mourinho, che finalmente potrà avere il via libera per inserirsi definitivamente sul calciatore

Con l’infortunio di Smalling si sono accesi i riflettori sull’emergenza in difesa dei giallorossi, che hanno dovuto sopperire anche all’assenza di Diego Llorente, rientrato da poco dopo un infortunio. Fortunatamente la grande esperienza di Bryan Cristante è servita ancora una volta per aiutare la squadra in un momento così delicato.

Nelle ultime cinque partite infatti i giallorossi sono riusciti ad ottenere sempre la vittoria, sia in campionato che in Europa League, riuscendo a realizzare la bellezza di tredici gol, subendone soltanto uno, tra l’altro su rigore nella vittoria in trasferta per 1-4 contro il Cagliari di mister Ranieri.

Nonostante ciò la Roma potrebbe decidere di intervenire comunque sul mercato in cerca di un calciatore che possa elevare il tasso tecnico della rosa, e per uno degli obbiettivi di Tiago Pinto potrebbe essersi accesa finalmente la luce verde, che consente al portoghese di inserirsi e provare ad intavolare una trattativa, si può chiudere già a gennaio.

Addio e semaforo verde per la Roma: Pinto studia il colpo

L’arrivo di Ndicka, e la conferma del prestito di Llorente aveva consegnato a Mourinho uno dei migliori reparti arretrati del campionato, almeno sulla carta. L’addio di Ibanez ha lasciato alcune incertezze da parte dei tifosi, in particolare riguardo l’ex Francoforte, che avrebbe dovuto raccogliere la pesante eredità del brasiliano.

Le sue prime uscite non sono state molto positive, ed infatti Mourinho lo aveva relegato momentaneamente in panchina, ma complice l’infortunio di Smalling e Llorente l’ivoriano è riuscito a ritagliarsi un posto tra i titolari, cominciando a far vedere quello che è il suo potenziale.

Nonostante questo la Roma potrebbe decidere di intervenire sul mercato, ed uno dei nomi sul taccuino di Tiago Pinto sembrerebbe essere Eric Dier, in uscita dal Tottenham dopo aver perso il posto da titolare con l’arrivo del nuovo tecnico.

Gli Spurs nel mercato di gennaio dovrebbero rinforzare ancora la rosa, e starebbero seguendo il difensore giapponese Ko Itakura, un’operazione che faciliterebbe l’addio già a gennaio di Eric Dier, che avrebbe così il via libera definitivo per il trasferimento, ma Pinto dovrà fare attenzione alla concorrenza del Bayern Monaco di Tuchel, destinazione che potrebbe essere più allettante per l’inglese.