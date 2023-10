Calciomercato Roma, 20 milioni per l’erede di Dybala: gioca in Serie A

Calciomercato Roma, gioiellino dalla Juventus e prezzo già fissato: gli ultimi aggiornamenti.

Sono tante le questioni in grado di mantenere elevata l’attenzione degli addetti ai lavori nel corso di questa fase di stagione, non poco ricca di impegni, sia in campo nazionale che europeo. La Roma, dal proprio canto, è reduce dalla doppia vittoria contro Monza e Slavia Praga, certamente importante anche ai fini di un nobile apparecchiamento alla delicata quanto fascinosa sfida di San Siro contro l’Inter di Inzaghi, in programma domenica prossima.

Fra poco più di quarantotto ore, infatti, gli uomini di Mourinho voleranno a Milano per affrontare la rosa attualmente considerata come la più attrezzata e adeguata a vincere il campionato, come ammesso dallo stesso allenatore giallorosso nel corso di questi giorni. Si tratterà di un banco di prova a dir poco importante e che non poche indicazioni potrebbe elargire anche ai fini dello stato di forma e guarigione di una squadra che, nelle primissime battute stagionali, aveva accusato e palesato non poche problematiche, sia in termini di gioco che di risultati.

Calciomercato Roma, 20 milioni per Soulé: può essere l’erede di Dybala

Come sovente evidenziato, però, l’attuale parentesi stagionale sarà molto importante anche ai fini di studi e calibrazioni relative alla prossima campagna acquisti. In una parentesi in cui l’attenzione deve continuare a rimanere orientata verso gli impegni di campo, soprattutto alla luce delle diverse incognite relative a rinnovi e possibili permanenze tra le fila dirigenziali, c’è però comunque spazio per pensare anche al futuro.

Ai piani alti di Trigoria, infatti, Tiago Pinto e colleghi continuano a tener presente delle varie occasioni che potrebbero sorgere nei prossimi mesi, sempre nel pieno rispetto delle esigenze e delle possibilità della società. Da questo punto di vista, non sfugga quanto riferito da Calciomercatoweb.it, relativamente all’interesse capitolino per Matias Soulé, distintosi fin qui per un grande impatto con la maglia del Frosinone.

A soli venti anni, il giocatore in prestito dalla Juventus si è rivelato uno dei più qualitativi e interessanti della rosa di Di Francesco, lasciando intravedere numerosi margini di crescita che potrebbero destinarlo a grandi realtà fra non molto tempo. Il ritorno alla base Juve a fine stagione pare certamente essere uno scenario possibile ma occhio anche ai nobili interessamenti, tra i quali si segnala anche quello della Roma.

Se a Torino valutano Soulè 30 milioni di euro, a Trigoria non sarebbero disposti ad andare oltre i 20. Ciò che è certo, è che anche Pinto e colleghi sono sulle tracce del giocatore, un cui approdo nella Capitale potrebbe anche sottintendere anche la ricerca di un alter ego di Paulo Dybala.