Conte alla Roma col fedelissimo: ritorno clamoroso in Serie A

Calciomercato Roma, Antonio Conte resta uno degli indiziati a raccogliere l’eredità di José Mourinho. Il tecnico leccese può far tornare in Serie A uno dei suoi fedelissimi.

Antonio Conte è ancora senza panchina in questa stagione dopo la rottura con il Tottenham. Il tecnico pugliese, che ha aperto pubblicamente al grande ritorno in Serie A, sembrava ad un passo dalla panchina del Napoli. La squadra partenopea poi non ha esonerato Rudi Garcia, mentre lo stesso allenatore leccese ha aperto le porte ad un’esperienza nel club campano, oltre che nella Roma. E la squadra giallorossa, a cui era stato molto vicino prima di diventare tecnico dell’Inter, sembra averlo messo nuovamente nel mirino.

Il nome di Antonio Conte è tornato di stretta attualità in casa Roma, con il contratto di José Mourinho in scadenza il prossimo giugno. Senza segnali intorno al rinnovo dello Special One, che si gode il buon momento della squadra prima del big match in casa dell’Inter, la candidatura del pugliese sulla panchina giallorossa è tornata in auge. Lo stesso Conte ha pubblicamente ammesso di essere attratto dalla piazza giallorossa, al pari di quella partenopea. Tutti i discorsi sono però rimandati alla prossima stagione in cui la Roma, salvo nuova firma a sorpresa, si separerà da José Mourinho.

Calciomercato Roma, suggestione Hakimi insieme a Conte: doppio ritorno in Serie A

Qualora Conte diventasse il nuovo allenatore della Roma gli addetti ai lavori ipotizzano un altro ritorno clamoroso nel campionato italiano. Oltre all’ex Juventus, che ha allenato anche l’Inter in Serie A, tornerebbe uno dei suoi fedelissimi proprio dai tempi dell’avventura in nerazzurro.

Sarebbe il terzino destro Achraf Hakimi il colpo ad effetto della Roma dei Friedkin in vista della prossima stagione. A rilanciare la suggestione sulla corsia è il sito Calciomercatoweb.it che aggiunge come il PSG potrebbe scegliere di cedere il laterale ex Inter, ma accollandosi una parte di ingaggio con la formula del prestito con diritto di riscatto. Un doppio ritorno clamoroso in Serie A che risolverebbe i problemi sulla corsia in casa Roma.